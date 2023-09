– Accenture verkry Nautilus Consulting om digitale oplossings vir gesondheidsorg te verbeter

Accenture, 'n wêreldwye professionele diensmaatskappy, het sy verkryging van Nautilus Consulting aangekondig, 'n toonaangewende digitale gesondheidsorgkonsultant wat in die VK gebaseer is. Nautilus Consulting is bekend vir sy kundigheid in oplossings vir elektroniese pasiëntrekords (EPR). Die finansiële besonderhede van die transaksie is nie bekend gemaak nie. Hierdie verkryging is 'n belangrike stap vir Accenture om sy vermoëns in die gesondheidsorgsektor uit te brei.

Nautilus Consulting, met sy hoofkwartier in Londen, spesialiseer in strategiese en operasionele konsultasiedienste wat spesifiek vir die digitale gesondheidsorgbedryf aangepas is. Die maatskappy se span, bestaande uit kundiges van beide die Nasionale Gesondheidsdiens (NHS) en die private sektor, is toegewyd om pasiëntervaring te verbeter en gesondheidsuitkomste te verbeter. Deur Nautilus Consulting in sy gesondheidstrategie- en konsultasiespan te integreer, beoog Accenture om sy digitale transformasie-, implementering- en optimaliseringsvermoëns in die VK en wêreldwyd te versterk.

Een van die belangrikste voordele van hierdie verkryging is die strategiese voordeel wat dit Accenture in sy verhouding met Oracle Health bied. Nautilus Consulting se uitgebreide ervaring in die verkryging en implementering van Oracle Health se Millennium-platform sal Accenture se vermoë verbeter om omvattende digitale transformasie-oplossings op groot skaal aan te bied. Hierdie integrasie sal die gaping tussen kliniese gebruikers en IT-oplossingverskaffers oorbrug, wat lei tot verbeterde pasiëntervaring, gesondheidsuitkomste en bedryfsdoeltreffendheid.

Ashish Goel, Senior Besturende Direkteur van Accenture se gesondheidsbedryfspraktyk in EMEA, het opgewondenheid oor die verkryging uitgespreek en gesê dat Nautilus die regte talent, digitale vermoëns en strategiese insigte het om positiewe verandering in gesondheidsorgdienste aan te dryf. Goel glo dat die kombinasie van die kundigheid van beide maatskappye digitale transformasie sal versnel en uiteindelik van Accenture 'n leidende vennoot in gesondheidsorgtransformasie sal maak.

Simon Evans, Besturende Direkteur van Nautilus Consulting, het Goel se sentimente weergalm en Nautilus se verbintenis tot die maksimum waarde van digitale beleggings in gesondheidsorg beklemtoon. Evans glo dat kragte saamsnoer met Accenture hulle in staat sal stel om 'n selfs groter impak op die gesondheidsorg-ekosisteem te maak, veral gedurende 'n tyd van toenemende koste en hulpbronuitdagings.

Hierdie verkryging demonstreer Accenture se toewyding om sy digitale gesondheidsorgoplossings te verbeter en sy verbintenis tot die verbetering van die toegang, ervaring en uitkomste van gesondheidsorgdienste. Deur gebruik te maak van Nautilus Consulting se kundigheid, beoog Accenture om 'n betroubare vennoot en leier in gesondheidsorgtransformasie te word.

