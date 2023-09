Die Vereniging van Bureaux De Change Operateurs van Nigerië doen 'n beroep op digitale outonomie

Die Association of Bureaux De Change Operators of Nigeria (ABCON) het 'n beroep op die Sentrale Bank van Nigerië (CBN) gedoen om Bureaux De Change (BDC's) digitale outonomie toe te staan ​​om wisselkoerskonvergensie te bewerkstellig. ABCON President, Dr. Aminu Gwadabe, het 'n verslag vrygestel waarin hy die topbank versoek om 'n geen beswaar goedkeuring te gee vir BDC's om ten volle na digitale bedrywighede oor te skakel nie.

Die toekenning van digitale outonomie aan BDC's sal na verwagting wisselkoerskonvergensie teweegbring, markonbestendigheid verminder en ekonomiese groei stimuleer. ABCON het 'n rekord van die bereiking van koerskonvergensie in die verlede, insluitend in 2006, 2009, en van 2018 tot 2020, voor die uitbreek van die Covid-19-pandemie.

Volgens Dr Gwadabe, sou die toelaat van operateurs digitale outonomie ware markkoers ontdekking fasiliteer, die implementering van die Federale Regering se geharmoniseerde buitelandse wisselkoersbeleid moontlik maak en doeltreffende monitering van BDC-transaksies vir voldoening aan statutêre en regulatoriese vereistes ondersteun.

ABCON is proaktief in die aanneming van tegnologie en het aansienlike beleggings in IT-navorsing, -ontwikkeling en implementering van verskeie digitale oplossings gemaak sedert 2016. BDC-operateurs het nou transaksiemoniteringstelsels in plek, toegerus met IT-kantoorfasiliteite en internetverbindings. Hulle teken hul transaksies op Amazon Web Service (AWS) aanlyn intyds aan en onttrek daaglikse verslae vir terugsending. Boonop het operateurs geïntegreer met die Nigerië Inter-Bank Settlement System (NIBSS) en Bank Verification Number (BVN) verifikasie platforms.

Hierdie digitale hervormings verbeter nie net operasionele doeltreffendheid nie, maar dra ook by tot die algehele ontwikkeling en modernisering van die BDC-sektor. ABCON se versoek vir digitale outonomie strook met die CBN se beplande hervormings vir BDC's, wat die behoefte aan nakoming van tegnologiese vooruitgang beklemtoon.

