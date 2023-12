Revolusionerende wetenskaplike navorsing: medewetenskaplike, 'n intelligente agent wat deur groot taalmodelle bemagtig word

Navorsers van Carnegie Mellon Universiteit en Emerald Cloud Lab het 'n innoverende stelsel genaamd Coscientist ontwikkel, wat groot taalmodelle (LLM's) gebruik om outonoom komplekse wetenskaplike eksperimente te ontwerp, te beplan en uit te voer. Hierdie deurbraak tegnologie verteenwoordig 'n belangrike stap vorentoe in die integrasie van laboratorium-outomatiseringstegnologieë met kragtige taalmodelle.

Coscientist bestaan ​​uit veelvuldige modules, met die sleutelkomponent die 'Beplanner'. Hierdie module, aangedryf deur 'n GPT-4-kletsvoltooiingsinstansie, funksioneer as 'n assistent wat gebruikersinsette interpreteer deur opdragte soos 'GOOGLE', 'PYTHON', ' DOKUMENTASIE,' en 'EKSPERIMENT.' Die stelsel sluit ook 'n 'Websoeker'-module in, aangedryf deur GPT-4, wat uitblink in sintesebeplanning en indrukwekkende resultate behaal in proewe wat acetaminophen, aspirien, nitroaniline en fenolftaleïen behels. Daarbenewens vergemaklik die 'Kode-uitvoering'-module, geïnisieer deur die 'PYTHON'-opdrag, berekeninge vir eksperimentvoorbereiding, terwyl die 'Automation'-opdrag, gelei deur die 'DOCUMENTATION'-module, eksperiment-outomatisering deur API's moontlik maak.

Deur empiriese studies het die navorsingspan Coscientist se vermoëns oor ses uiteenlopende take gedemonstreer. Die stelsel het veral reaksies in palladium-gekataliseerde kruiskoppelings suksesvol geoptimaliseer, wat sy gevorderde redenasie en eksperimentele ontwerpvermoëns ten toon gestel het. Hierdie deurbraaktegnologie het die potensiaal om die wetenskaplike navorsingslandskap te revolusioneer deur die tempo van nuwe ontdekkings te versnel.

Die span se werk dien as 'n dwingende bewys van konsep vir 'n kunsmatige intelligente agentstelsel wat in staat is om semi-outonoom multi-stap wetenskaplike eksperimente te ontwerp, te beplan en uit te voer. Coscientist spreek komplekse wetenskaplike probleme aan en genereer kode van hoë gehalte, wat sy gevorderde vermoëns beklemtoon. Met die kode beskikbaar op die projek se GitHub-bewaarplek en die referaat, 'Autonomous Chemical Research with Large Language Models', gepubliseer op Nature, kan navorsers en wetenskaplikes hierdie baanbrekende tegnologie verken en gebruik om hul eie navorsingspogings te verbeter.

Ten slotte verteenwoordig die ontwikkeling van Coscientist 'n deurslaggewende mylpaal op die gebied van outonome chemiese navorsing. Deur die krag van groot taalmodelle te benut, het hierdie intelligente agent die potensiaal om wetenskaplike navorsing te revolusioneer, wat die ontdekking van nuwe kennis en deurbrake in verskeie domeine versnel.