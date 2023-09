Ervaar Nostalgie met Vintage Paaseierbekers

As jy in Ierland grootgeword het en Paasfees gevier het, is jy waarskynlik vertroud met die bekers wat vroeër saam met jou sjokolade-eiers gekom het. Hierdie bekers, dikwels vergesel van Nestlé- of Cadbury-eiers, was baie beter as die basiese wit koppies wat nou ons kaste vul vir hul gerief. Baie van ons hou al jare aan hierdie nostalgiese bekers vas.

Mick, 'n versamelaar van nuwe Paaseierbekers uit die 90's, deel hierdie sentiment. Hy het oor die jare 'n groot versameling versamel, insluitend bekers met Smarties, Jaffa Cakes en Mars-kroeë. Nou is Mick uiteindelik gereed om van sy versameling te deel en dit op 23 September by 'n Pop Cup Shop by Nick's Coffee in Ranelagh te verkoop.

Mick en sy vennoot Betzy is ervare oesjaarverkopers, wat dikwels by maandelikse vlooimarkte in die Liberties gevind word. Hierdie keer sal hulle ongeveer 50 bekers te koop aanbied, saam met 'n seleksie van noukeurig gekose klerestukke uit hul versameling. Die bekers is ongebruik en in ongerepte toestand, wat wissel in prys van €15 tot €30 per stuk. Of jy nou 'n versamelaar is of bloot smag na 'n tikkie nostalgie in jou kaste, hierdie bekers is 'n ideale vonds.

Toe hy gevra is oor sy gevoelens teenoor die verkoop van die versameling, het Mick opgewondenheid en 'n begeerte uitgespreek om nuwe huise vir sy geliefde bekers te vind. Hy glo dat almal 'n gunsteling sjokoladestafie het, so hoekom nie 'n bypassende beker hê nie? Boonop kon Mick nie anders as om kommentaar te lewer oor die afname in kwaliteit van Paaseierbekers die afgelope jaar nie. Hy het herinner aan die grootte en vorm van bekers uit die 90's en vroeë 2000's, en gesê dat die huidige aanbiedinge ondermaats is.

Inderdaad, die 2010's bekers is besonder teleurstellend. Hulle het dikwels nie genoeg spasie vir 'n vol koppie tee nie, en die ontwerpfoute, soos die omgedraaide lip, doen nie net afbreuk aan hul estetika nie, maar hou ook 'n potensiële gesondheidsgevaar in wanneer warm drankies vasgehou word. In vergelyking is Mick se versameling 'n bewys van die voortreflike vakmanskap van die verlede.

As jy belangstel om een ​​van hierdie ou Paaseierbekers te koop, hou in gedagte dat hulle met die hand gewas moet word om hul lang lewe te verseker. Die Pop Cup Shop op 23 September is die plek om te wees as jy 'n tikkie nostalgie by jou versameling wil voeg. Moenie hierdie geleentheid misloop om 'n stukkie paaseierbekergeskiedenis te besit nie.

