Navorsers ontwikkel innoverende kalibrasie-instrument vir superresolusiemikroskopie

Navorsers aan die Universiteit van Würzburg in Duitsland het 'n nuwe kalibrasie-instrument vir superresolusie-mikroskopie genaamd PicoRulers geskep. Hierdie proteïen-gebaseerde molekulêre liniale maak voorsiening vir die toets van die optiese resolusie van die nuutste super-resolusie mikroskopie metodes op biomolekules in die sub-10-nm reeks onder realistiese toestande.

Superresolusie-mikroskopie het 'n rewolusie in die veld van sellulêre beelding gemaak, wat bioloë ongekende insig in die innerlike werking van selle bied. Oor die afgelope twee dekades het die ruimtelike resolusie van hierdie tegnologie verbeter van tientalle nanometers tot die eensyfer nanometerreeks.

Die span agter PicoRulers, gelei deur Markus Sauer en Gerti Beliu, het gepoog om die resolusievermoëns van superresolusie-fluoressensiemikroskopie verder te verbeter, veral in lewende selle. Hulle voer aan dat biologies relevante verwysingstrukture of liniale gebruik moet word om sellulêre beeldtoepassings akkuraat te evalueer.

Die navorsers het PicoRulers ontwerp gebaseer op die proteïen Proliferating Cell Nuclear Antigen (PCNA), wat 'n deurslaggewende rol speel in DNA-replikasie en herstel. Deur nie-kanoniese aminosure in die PCNA-proteïen in te sluit, kon die span organiese kleurstowwe op spesifieke posisies heg met minimale koppelingsfout. Hierdie wysiging het voorsiening gemaak vir die presiese etikettering van die PCNA op goed gedefinieerde 6 nm afstande.

Deur die superresolusie-mikroskopiemetode bekend as DNA-PAINT te gebruik, het die navorsers die gereelde driehoekstruktuur van die 6 nm PicoRuler suksesvol opgelos. Hulle glo dat die ontwikkeling van PicoRulers 'n waardevolle kalibrasie-instrument sal bied om die akkuraatheid van nuwer superresolusie-mikroskopietegnieke te verifieer en te verbeter.

In die toekoms beplan die span om die gebruik van verskillende proteïene of komplekse as PicoRulers te ondersoek om hul reeks toepassings in biologiese beeldvorming uit te brei. Hulle hoop ook om metodes te ondersoek vir die lewering van PicoRulers in selle vir intrasellulêre super-resolusie beelding eksperimente.