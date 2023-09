Hoe om vinnig krediete in Starfield te verdien

Starfield, Bethesda se nuutste ruimteverkenningspeletjie, draai om die verkryging van krediete om toerusting te koop, jou ruimtetuig op te gradeer en bemanningslede te huur. Alhoewel daar verskeie metodes is om krediete in die spel te verdien, is baie van hulle stadig en ondoeltreffend vir diegene wat nie regte geld wil spandeer nie. Hier is 'n paar van die vinnigste maniere om wettiglik krediete in Starfield op te bou:

1) Ontsluit die handelsvaardigheid

Die handelsvaardigheid is noodsaaklik vir die koop en verkoop van goedere in Starfield. Deur vaardigheidspunte in Handel te belê, kan jy 'n reeks voordele ontsluit, soos 'n inkopieafslag, verhoogde verkoopswins, en meer. Soos jy hierdie vaardigheid verder ontwikkel, word die afslag en winsverhogings selfs meer betekenisvol.

2) Plunder strategies

In Starfield is daar items om oral te versamel waar jy gaan. Nie alle items is egter waardevol genoeg om hul gewig te regverdig nie. Weens beperkte dravermoë is dit belangrik om die waarde van 'n item noukeurig te evalueer in verhouding tot sy gewig voordat jy besluit of jy dit wil neem of nie.

3) Maak die opruimingsvaardigheid gelyk

Die Scavenging-vaardigheid in Starfield laat jou toe om nie net verborge skatte te ontdek nie, maar ook waardevolle items in houers te vind. Soos jy vorder in Scavenging, sal jy skaarser en waardevoller items teëkom, wat 'n winsgewende geleentheid bied om krediete te verdien terwyl jy verken.

4) Neem opdragte van alle Sendingrade

Sendingborde in verskeie nedersettings en faksies bied sy-opdragte wat jou met krediete beloon. Die voltooiing van hierdie missies kan jou aansienlike kredietbelonings verdien, en elke faksie se sendingraad sal unieke missies hê wat in lyn is met hul doelwitte.

5) Bou buiteposte

Om buiteposte op planete te vestig, verg 'n bietjie moeite, maar die belonings is die moeite werd. Deur jou buiteposte in te stel om waardevolle hulpbronne te produseer, kan jy 'n magdom hulpbronne ophoop wat vir krediete verkoop kan word. Hoe meer buiteposte jy bestuur, hoe groter sal jou potensiële winste wees.

6) Verkoop enige ekstra skepe wat jy het

As jy meer ruimteskepe het as wat jy kan hanteer, oorweeg dit om dit deur 'n skeepstegnikus te verkoop. Alhoewel daar 'n klein koste kan wees om jou vaartuig te registreer, kan die verkoop van ekstra skepe aansienlike opbrengste tot gevolg hê en ruimte vrymaak vir meer winsgewende ondernemings.

7) Voltooi faksie-missies

Die aanvang van faksiemissies bevorder nie net die spel se storie nie, maar bied ook ruim kredietbelonings. Hierdie missies strook met jou gekose faksie se doelwitte en bied 'n uitstekende manier om jou krediete langs die pad te versterk.

8) Vorder deur die lineêre missie-vordering

Die voltooiing van veldtogmissies is 'n eenvoudige manier om krediete te verdien. Die meeste missies bied geldelike vergoeding, en sommige bied selfs skaars items as belonings. Maak seker dat u hierdie missies prioritiseer om beide krediete en waardevolle hulpbronne te verdien.

9) Verkoop opname data

Terwyl jy verskillende planete verken, neem die tyd om die plaaslike flora, fauna en geologiese kenmerke te skandeer. Elke skandering dra by tot jou opname data-insameling, wat verkoop kan word vir krediete aan Vladimir Sall, 'n lid van die Constellation-faksie.

10) Gebruik konsole-opdragte (cheats) versigtig

As jy bereid is om die reëls te buig, kan konsole-opdragte in Starfield onmiddellike rykdom verskaf in die vorm van krediete. Die gebruik van cheats kan egter verhoed dat jy later in die speletjie prestasies verdien, so gebruik dit verstandig.

Ten slotte, krediete is noodsaaklik in Starfield. Deur hierdie metodes te gebruik, kan jy vinnig krediete verdien sonder om regte geld te spandeer of enige reëls te oortree.

Bronne: Bethesda