Die iPhone 15-partytjie is net om die draai en jy word hartlik uitgenooi! Dit is weer daardie tyd van die jaar wanneer Apple hul nuutste reeks iPhones aankondig, en hierdie jaar is dit die iPhone 15. Die geleentheid, genaamd “Wonderlust”, is geskeduleer vir Dinsdag, 12 September 2023, om 10:00 (PST). Die voorafbestellingsdatum is vasgestel vir Vrydag, 15 September 2023, om 05:00 AM (PDT), en die amptelike bekendstellingsdatum is Vrydag, 22 September 2023.

Volgens verskeie bronne is daar gerugte dat die produksie van die iPhone 15 van China na Indië kan verskuif. Alhoewel dit nie bevestig word nie, is baie opgewonde oor die moontlikheid van 'n verandering in reisbestemming vir die bekendstelling. Of ons nou van China of Indië af kom, dit is belangrik om ons paspoorte gereed te hê en te verseker dat ons al ons reisdokumente en roetes in orde het.

As ons terugkyk na die sukses van die iPhone 14 USA Pre-Order Thread, met meer as 25,000 1 plasings, 1,500 miljoen kyke en XNUMX XNUMX totale stemme, is dit duidelik dat die opwinding vir nuwe iPhones ongeëwenaard is. Sal ons vanjaar nog 'n rekord kan breek? Net die tyd sal leer.

Soos die bekendstelling nader, word dit noodsaaklik om ons bestellings op te spoor. Sodra die bestellings begin beweeg na die "Voorbereiding vir versending" stadium, kan ons verwag om beweging oor die naweek te sien. Dit is wanneer ons kan begin om ons pakkette op te spoor deur die spoornommer wat verskaf word. UPS is een van die versendingsverskaffers vir Apple, en hul webwerf stel ons in staat om ons iPhone-besendings op te spoor. Dit is belangrik om ons faktuur met die reeksnommer te hê, wat op die Apple-webwerf gevind kan word.

Een van die mees verwagte skanderings tydens die versendingsproses is die "Invoerskandering" in Louisville, Kentucky. Hierdie skandering dui aan dat die versending invoerprosedures in die land van ontvangs skoongemaak het en waarborg dat die iPhone die volgende dag sal arriveer. Dit is die laaste mylpaal voordat ons uiteindelik die nuwe iPhones in die hande kry.

Maak dus gereed vir die bekendstelling van die iPhone 15! Maak seker jou paspoort is op datum, volg jou bestelling en maak gereed om die nuutste toevoeging tot die Apple-familie te verwelkom.

Bronne:

– [Apple](www.apple.com)

– [UPS Tracking](www.ups.com)

– [MacRumors](www.macrumors.com)