Die hoogs verwagte lansering van die nuwe Amerikaanse vuurpyl, Vulcan Centaur, is van Oukersaand tot 8 Januarie uitgestel, volgens United Launch Alliance (ULA), die maatskappy agter die ontwikkeling daarvan. Terwyl tegniese probleme die vertraging veroorsaak het, het ULA se HUB, Tory Bruno, vertroue uitgespreek in die onlangse kleedrepetisie op die bekendstellingsplatform.

Een van die belangrikste aspekte van hierdie lansering is die private maanlander wat Vulcan Centaur sal dra. Hierdie lander, wat deur die beginonderneming Astrobotic ontwikkel is, het die potensiaal om die eerste private vaartuig te word wat op die Maan land, sowel as die eerste Amerikaanse robot wat land sedert die Apollo-program in 1972 voltooi is. Bruno het hierdie missie beskryf as 'n deurslaggewende stap in die rigting van terugkeer na die maan, uiteindelik met menslike teenwoordigheid.

Die insluiting van 'n loonvrag alleen is 'n noemenswaardige prestasie, maar die feit dat hierdie loonvrag die Maan se oppervlak sal bereik, is selfs meer buitengewoon. Bruno het die belangrikheid van hierdie mylpaal beklemtoon en die vertroue wat hulle in die vuurpyl se ontwerp het.

Die komende lansering, genaamd Cert-1, sal by die Cape Canaveral-lanseringsbasis in Florida plaasvind, onder die jurisdiksie van die Amerikaanse Ruimtemag. Weens 'n paar roetine-kwessies met die grondstelsel wat tydens onlangse kleedrepetisies geïdentifiseer is, is die Oukersaandvlug egter nie meer moontlik nie. Die nuwe bekendstellingsvenster is op 8 Januarie gestel.

Benewens die maanlander, sal Vulcan Centaur ook die verasde oorblyfsels dra van verskeie individue wat verband hou met die geliefde "Star Trek"-reeks, insluitend sy skepper Gene Roddenberry en aktrise Nichelle Nichols, wat die ikoniese karakter Uhura vertolk het. Verder sal 'n monster van Bruno se eie DNS ook in die ruimte geneem word, wat 'n persoonlike aanraking aan hierdie baanbrekende missie sal gee.

Vulcan Centaur is ULA se opvolger van die Atlas V- en Delta IV-vuurpyle, en dit is spesifiek ontwerp om loonvragte van tot 27.2 metrieke ton in 'n lae wentelbaan te vervoer. Hierdie vermoë stel dit op gelyke voet met die SpaceX Falcon 9, wat die mededingendheid en potensiaal van hierdie revolusionêre nuwe Amerikaanse vuurpyl beklemtoon.