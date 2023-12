Nuwe Amerikaanse vuurpyl vertraag weens tegniese kwessies

In 'n onlangse aankondiging het die maatskappy wat verantwoordelik is vir die ontwikkeling van die nuwe Amerikaanse vuurpyl, Vulcan Centaur, onthul dat sy eerste opstyg van 24 Desember tot 8 Januarie vertraag is. Die uitstel is die gevolg van tegniese probleme op die laaste oomblik. Ten spyte van die vertraging het die HUB van United Launch Alliance, Tory Bruno, vertroue in die vuurpyl se ontwerp uitgespreek en 'n suksesvolle kleedrepetisie op die lanseerplatform uitgelig.

Die primêre doel van hierdie missie, genaamd Cert-1, is om 'n private maanlander te dra wat ontwikkel is deur die opstart Astrobotic. As dit suksesvol is, sal dit die eerste private vaartuig wees wat op die maan land en die eerste Amerikaanse robot wat op die maanoppervlak land sedert die afsluiting van die Apollo-program in 1972. Bruno het die belangrikheid van hierdie sending beklemtoon en gesê dat dit die eerste stap om terug te keer na die maan, uiteindelik met menslike teenwoordigheid.

Benewens die maanlander, sal die Vulcan Centaur die veras oorblyfsels vervoer van verskeie individue wat verband hou met die bekende "Star Trek"-reeks, insluitend die skepper Gene Roddenberry en die rolverdeling Nichelle Nichols. Hierdie merkwaardige loonvrag sal ook 'n monster van Bruno se DNS insluit, aangesien hy op humoristiese wyse sy opgewondenheid uitgespreek het om ruimte toe te gaan met "Star Trek"-persoonlikhede.

Die Vulcan Centaur beoog om United Launch Alliance se Atlas V- en Delta IV-vuurpyle te vervang. Dit is ontwerp om loonvragte wat tot 27.2 metrieke ton weeg in 'n lae wentelbaan te dra, soortgelyk aan die vermoëns van SpaceX se Falcon 9-vuurpyl.

Alhoewel die vertraging dalk teleurstellend kan wees, is dit van kardinale belang vir 'n suksesvolle missie om die vuurpyl se gereedheid te verseker en enige tegniese probleme aan te spreek. Die herskeduleerde opstyg op 8 Januarie hou baie afwagting in, aangesien die Vulcan Centaur sy eerste stappe neem om ruimteverkenning te bevorder en moontlik ons ​​toekoms op die maan te hervorm.