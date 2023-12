Privateer poog om ruimterommel te verminder en samewerking met Pono-module te bevorder

Privateer, 'n ruimte-opstarter wat deur Steve Wozniak gestig is, gaan orbitaaltoetse van sy innoverende ritdeel-orbitaalmodule, Pono, uitvoer. Die module, wat op 'n SpaceX Falcon 9-vuurpyl gelanseer is, het ten doel om die kwessie van toenemende satellietrommel rondom die aarde aan te spreek en samewerking tussen ruimtegebruikers te bevorder.

Privateer se hoofwetenskaplike en ruimtevolhoubaarheidsnavorser, Moriba Jah, het die behoefte beklemtoon om enkelgebruiksatelliete en oorgang na 'n sirkelekonomie in die ruimte te minimaliseer. Met inspirasie uit die konsep van saamrygeleentheid stel Jah 'n toekoms voor waar satellietdeling die voorkeurkeuse vir ruimtedatanavorsers word. Hierdie benadering sal verskeie gebruikers toelaat om voordeel te trek uit 'n gemeenskaplike bate sonder dat dit nodig is om individueel satelliete te lanseer.

Met die bekendstelling van Pono as deel van 'n missie wat deur die Italiaanse beginner D-Orbit bedryf word, demonstreer Privateer sy toewyding om te beoefen wat dit verkondig. Alle toekomstige Pono-sendings sal in samewerking met ander satellietoperateurs uitgevoer word om die aantal nuwe voorwerpe in die ruimte te verminder.

Die kwessie van orbitale puin en die groeiende aantal operasionele satelliete is 'n bekommernis wat deur baie ruimtevolhoubaarheidskundiges gedeel word. Met meer as 6,800 XNUMX operasionele satelliete en duisende stukke ruimterommel wat om die planeet wentel, kan botsings binnekort 'n algemene verskynsel word as behoorlike maatreëls nie getref word nie. Mega-konstellasies soos Starlink en Project Kuiper sal na verwagting hierdie probleem verder vererger.

Benewens die fasilitering van satellietdeling, dien Pono nog 'n doel om die volhoubaarheid van baanoperasies te verbeter. Die module versamel data oor baanverkeer, wat Privateer beplan om te gebruik om 'n interaktiewe toepassing genaamd Wayfinder te ontwikkel. Hierdie toepassing poog om 'n omvattende oorsig van die ruimte te verskaf, soortgelyk aan Google Maps, deur data van die toekomstige Pono-konstellasie en ander bronne te integreer.

Privateer beoog 'n hele konstellasie van Ponos, met planne om 'n tweede module in 2024 bekend te stel. Toegerus met 'n kragtige randrekenaar wat in staat is om komplekse AI en masjienleeralgoritmes uit te voer, word verwag dat Pono toepassings in die Aarde-waarnemingsmark sal vind. Dit sal gebruikers die vermoë bied om beelde in 'n wentelbaan te verwerk, wat die behoefte verminder om groot datastelle terug na die aarde te stuur.

Verder word Pono se aanboordrekenaars ontwikkel om die risiko van wentelbaanbotsings te evalueer en outonoom vermydingsmaneuvers uit te voer. Privateer beplan om die kommersiële model van Pono aan belangstellende satellietoperateurs aan te bied, wat verbeterde opsporing, taakbaarheid en konjunksievermyding bied, tesame met naatlose datalewering aan nuwe markte.

Deur te fokus op die vermindering van ruimterommel en die bevordering van samewerking, verteenwoordig Privateer se Pono-module 'n innoverende stap na 'n meer volhoubare en hulpbronbewuste benadering tot ruimteverkenning en satellietontplooiing.