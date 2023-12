SpaceX stel nuwe rekord op met vuurpylhergebruik vir Starlink-satellietontplooiing

In 'n baanbrekende prestasie is SpaceX op die punt om sy eie vuurpyl-hergebruikrekord te verpletter. Vanaand is 'n Falcon 9-vuurpyl geskeduleer om 23 van SpaceX se Starlink-internetsatelliete vanaf Florida se Cape Canaveral Space Force Station te lanseer. Dit is die 19de opstyg vir hierdie spesifieke Falcon 9 eerste fase, wat 'n nuwe herbruikbaarheidsmylpaal vir die maatskappy vestig.

Om hierdie monumentale gebeurtenis te aanskou, kan kykers inskakel op SpaceX se rekening op X (voorheen bekend as Twitter). Die regstreekse dekking sal ongeveer vyf minute voor die bekendstellingsvenster begin, wat om 11:00 oopmaak. EST (0400 GMT op 23 Desember).

Met die veronderstelling dat alles volgens plan verloop, sal die Falcon 9 se eerste fase vanaand 'n triomfantlike terugkeer na die aarde maak, wat sy 19de suksesvolle landing merk. Die hommeltuigskip Just Read the Instructions, wat in die Atlantiese Oseaan aan die kus van Florida gestasioneer is, sal die vaartuig wees waar die eerste fase ongeveer 8.5 minute na die opstyg neerkom.

Intussen sal die Falcon 9 se boonste stadium sy missie voortsit en die 23 Starlink-satelliete na 'n lae Aarde-baan (LEO) dra. Ongeveer 65.5 minute na die opstyg, sal die ruimtetuig in hul aangewese posisies ontplooi word.

Vuurpyl herbruikbaarheid is 'n belangrike aspek van SpaceX se ambisieuse visie, gedryf deur die maatskappy se stigter en uitvoerende hoof, Elon Musk, om die kolonisasie van Mars te fasiliteer en ander buitengewone verkenningsprestasies te bereik. Deur die koste van ruimtevlugte te verminder en die kadens daarvan te verhoog, beoog Musk om die moontlikhede van menslike ruimtereise te revolusioneer.

Dit is opmerklik dat hierdie rekordprestasie SpaceX se vorige punt van 18 vlugte vir 'n Falcon 9-versterker oortref, wat eers 'n maand gelede gestig is. Met meer as 90 wentelbaanmissies reeds in 2023 onder sy gordel, gaan SpaceX voort om aansienlike vordering te maak in die ontwikkeling van sy Starlink breëband megakonstellasie, wat tans byna 5,200 XNUMX satelliete bedryf.