Sterrekundiges neem toenemende frekwensie van SpaceX-vuurpylgeïnduseerde auroras waar in die aarde se boonste atmosfeer

’n Onlangse verskynsel het die aandag van kykers en sterrekundiges getrek, aangesien SpaceX-vuurpyllanserings gevolg is deur verstommende aurora-agtige gloede in die lug. Terwyl sulke gloei al jare waargeneem word en veroorsaak word deur die interaksie tussen vuurpyluitlaat en die ionosfeer, stel kenners nou voor dat hierdie gebeure meer gereeld voorkom.

Volgens Stephen Hummel, ’n sterrekundige by die McDonald-sterrewag, het die aantal luggloei wat per maand waargeneem word tot “2 tot 5” toegeneem. Hierdie gloei, sigbaar met die blote oog, kan enige plek van 'n paar sekondes tot 'n paar minute hou. Voorheen beskou as skaars, word hulle meer algemeen as gevolg van die toename in vuurpyllanseer.

Die oorsaak van hierdie helder verskynsels lê in die tweede stadiums van die vuurpyle soos hulle brand tydens herbetreding. Soos die uitlaat deur die atmosfeer slaan, laat dit 'n duidelike rooi gloed agter. Trouens, 'n studie wat in 2018 gedoen is, het bevind dat 'n SpaceX Falcon 9-uitlaatpluim 'n massiewe gat in die ionosfeer geskep het, wat GPS-stelsels beïnvloed het en moontlik astronomiese waarnemings beïnvloed het.

Die presiese implikasies van hierdie gloede op wetenskaplike navorsing word nog bestudeer. Terwyl Starlink-satelliete 'n bekende kwessie is, met hul impak op sterrekunde onder die loep, trek die toenemende aantal vuurpyllanserings aandag. Terwyl ons die groeiende veld van ruimtevlug navigeer, is dit van kardinale belang om die potensiële gevolge van hierdie aktiwiteite op ons planeet se lug te evalueer en aan te spreek.

Die beskerming van die naghemel het 'n groot bekommernis geword, met ligbesoedeling en die ophoping van metale van vuurpyle en satelliete wat die Aarde se stratosfeer besoedel. SpaceX, die maatskappy wat verantwoordelik is vir hierdie vuurpyllanserings en die Starlink-satellietkonstellasie, werk daaraan om die impak daarvan op astronomiese waarnemings te versag. Hul volgende generasie satelliete is ontwerp om tien keer dowwer te wees as hul voorgangers, wat 'n stap aandui om die inmenging met sterrekundige studies te verminder.

Alhoewel daar nog baie is om te leer oor die SpaceX-geïnduseerde auroras en hul effekte, bied hierdie nuutgevonde begrip 'n blik op wat hierdie boeiende hemelse vertonings veroorsaak.

Vrae & Antwoorde

V: Wat veroorsaak die aurora-agtige gloei wat waargeneem word nadat SpaceX-vuurpyl gelanseer is?

Vuurpyluitlaatgas wat in wisselwerking met die ionosfeer, 'n geïoniseerde gebied van die boonste atmosfeer, veroorsaak die gloei.

V: Waarom word hierdie gloei meer gereeld?

Die toenemende aantal vuurpyllanserings, veral deur SpaceX, het gelei tot 'n toename in die voorkoms van hierdie verskynsels.

V: Is hierdie gloei met die blote oog sigbaar?

Ja, hierdie gloede is dikwels met die blote oog sigbaar en kan van 'n paar sekondes tot 'n paar minute duur.

V: Watter uitwerking het hierdie gloei op astronomiese waarnemings?

Die presiese impak op sterrekundige wetenskap word nog geëvalueer. Die teenwoordigheid van Starlink-satelliete en die metaalbesoedeling wat deur vuurpyle in die stratosfeer gelaat word, is egter kommerwekkende gebiede vir sterrekundiges.