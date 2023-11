Nuwe formasies in die lug vonkvrae oor die impak van SpaceX-vuurpyle

’n Eiesoortige verskynsel het onlangs die aandag van wetenskaplikes en lugkykers getrek. Tydelike gate in die Aarde se boonste atmosfeer wat deur SpaceX-vuurpyle veroorsaak word, gee aanleiding tot helderrooi formasies in die naghemel, wat aan auroras herinner. Terwyl vorige vuurpyllanserings rooi lig vertoon het, is hierdie nuwe "SpaceX auroras" uniek in hul voorkoms en moontlike gevolge.

Anders as die gewone strepe wat deur vuurpyllanserings geproduseer word, is hierdie formasies rooi, bolvormig en vir tot 10 minute met die blote oog sigbaar. Wetenskaplikes het vasgestel dat dit nie ware auroras is nie, maar eerder helderrooi balle wat voortspruit uit die ontsteking van SpaceX-vuurpyle in die ionosfeer. Hierdie voorvalle, wat 2 tot 5 keer per maand waargeneem is, het die belangstelling van navorsers geprikkel wat tans die impak daarvan evalueer.

Een so 'n voorbeeld is in November gesien toe die tweede fase van 'n Falcon 9-vuurpyl 'n rooi bal geskep het terwyl dit na die aarde afsak. Die brand van die vuurpyl se enjins het 'n ionosferiese gat veroorsaak, wat gelei het tot die duidelike formasie wat in die lug gesien word. Die afkoms van vuurpyle, soortgelyk aan hierdie SpaceX-lanserings, wek kommer onder wetenskaplikes oor moontlike inmenging met astronomiese waarnemings.

Aangesien SpaceX meer gereelde lanserings in die toekoms beplan, voorspel wetenskaplikes dat die frekwensie van hierdie rooi gloede in die lug kan toeneem. Dit laat vrae ontstaan ​​oor hul impak op sterrekundige wetenskap en die potensiële ontwrigtings wat dit kan veroorsaak. Die wetenskaplike gemeenskap evalueer die situasie noukeurig om die langtermyn-effekte beter te verstaan.

Om hierdie bekommernisse te versag, is SpaceX se samewerking en bydrae tot deurlopende navorsing van kardinale belang. Die maatskappy het egter nie op versoeke om kommentaar oor die aangeleentheid gereageer nie.

Soos meer vuurpyle na die ruimte gelanseer word, word dit al hoe duideliker dat hulle die potensiaal het om tydelike gate in die Aarde se ionosfeer te skep. Hierdie laag, wat ongeveer 80-650 km bo die planeet se oppervlak geleë is, speel 'n belangrike rol in die fasilitering van radiokommunikasie op Aarde. Vuurpyluitlaatgasse, hoofsaaklik water en koolstofdioksied, kan die vormingsproses van gelaaide deeltjies binne die ionosfeer aansienlik verander, soos getoon deur vorige studies.

Wanneer hierdie gate vorm, kan hulle strepe helder, rooi lig soortgelyk aan auroras veroorsaak. Die unieke rooi kleur is die gevolg van suurstofione wat met elektrone van die vuurpyluitlaat reageer. Gevalle word reeds waargeneem, soos 'n SpaceX Falcon 9-lansering in Julie en 'n US Space Force-vuurpyllansering in September, waar hierdie ionosferiese gate die lug met 'n dowwe rooi tint laat gloei het.

In die komende maande en jare sal wetenskaplikes voortgaan om die impak van SpaceX-lanserings op die Aarde se boonste atmosfeer te monitor en te ondersoek, in die hoop om 'n dieper begrip van hierdie nuwe lugformasies te kry.