Natuurlike deeltjieversnellers: verken die geheimenisse van ultrahoë-energie kosmiese strale

In 1991 het die Universiteit van Utah Fly's Eye-eksperiment 'n baanbrekende ontdekking gemaak. Hulle het die hoogste-energie kosmiese straal wat ooit waargeneem is, opgespoor, wat die bynaam "O-My-God-deeltjie" gekry het. Hierdie kosmiese straal het 'n energievlak gehad wat astrofisici nie kon verklaar nie. Dit het die teoretiese limiet vir kosmiese strale wat van ander sterrestelsels na die aarde beweeg oorskry, wat wetenskaplikes verward gelaat het. Die onlangse waarnemings van die Telescope Array-eksperiment het nog 'n laag misterie by hierdie ultrahoë-energie kosmiese strale gevoeg.

Op 27 Mei 2021 het die Telescope Array-eksperiment die tweede-hoogste ekstreme-energie-kosmiese straal opgespoor wat nog ooit aangeteken is. Hierdie sub-atomiese deeltjie het 'n energie gelykstaande aan om 'n baksteen vanaf middellyfhoogte op jou toon te laat val. Die Telescope Array, gelei deur die Universiteit van Utah en die Universiteit van Tokio, bestaan ​​uit 507 oppervlakdetektorstasies wat oor 700 km² in Utah se Wes-woestyn versprei is. Die jongste kosmiese straalgebeurtenis het 23 detektors veroorsaak en het 'n gebied van 48 km² gestrek.

Interessant genoeg het die aankomsrigting van hierdie kosmiese straal gelyk of dit van die Plaaslike Leemte was, 'n leë gebied van die ruimte wat aan ons sterrestelsel grens. Maar wat hierdie ultrahoë-energie kosmiese strale so raaiselagtig maak, is hul oorsprong. Volgens John Matthews, medewoordvoerder van die Telescope Array, behoort hierdie deeltjies nie deur magnetiese velde geraak te word nie en moet na hul bron in die lug naspeurbaar wees. Beide die Oh-My-God-deeltjie en hierdie nuwe deeltjie trotseer egter hierdie verwagting. Daar is niks hoë-energie genoeg in hul nagespoorde trajekte om hul produksie te verantwoord nie.

In 'n onlangse studie wat in die joernaal Science gepubliseer is, evalueer navorsers die eienskappe van hierdie ultrahoë-energie kosmiese strale en stel voor dat hulle deeltjiefisika kan volg wat onbekend is aan die wetenskap. Hulle het selfs die nuwe deeltjie die Amaterasu-deeltjie genoem na die songodin in die Japannese mitologie. Alhoewel hierdie gebeurtenisse blykbaar uit verskillende dele van die lug kom, deel hulle die gemeenskaplike draad van ultrahoë-energie-verskynsels.

Om die oorsprong en aard van hierdie ultrahoë-energie kosmiese strale te verstaan, is van kardinale belang aangesien dit waardevolle insigte in beide astrofisika en fundamentele fisika verskaf. Hierdie kosmiese strale is soos eggo's van gewelddadige hemelse gebeurtenisse wat gestroopte sub-atomiese materie deur die heelal slinger teen naby-lig spoed. Die deeltjies sigsag deur elektromagnetiese velde, wat dit moeilik maak om hulle op te spoor. Slegs die kragtigste hemelse gebeurtenisse kan hierdie ultrahoë-energie kosmiese strale produseer.

Vrae:

V: Wat is ultrahoë-energie kosmiese strale?

A: Kosmiese strale met ultrahoë energie is die deeltjies met die hoogste energie wat in die heelal waargeneem is, met energie tot 1020 elektronvolt (eV). Dit het implikasies vir beide astrofisika en fundamentele fisika.

V: Hoekom is ultrahoë-energie kosmiese strale moeilik om na te spoor?

A: As gevolg van hul lading, lyk die vlugbaan van hierdie deeltjies soos 'n bal in 'n flippermasjien, wat dit moeilik maak om hul baan te volg. Boonop word selfs hoë-energie kosmiese strale deur die mikrogolfagtergrond verwring, wat hul opsporing verder bemoeilik.

V: Wat is natuurlike deeltjieversnellers?

A: Natuurlike deeltjieversnellers is gewelddadige hemelse gebeurtenisse wat materie afstroop tot by sy sub-atomiese strukture en dit deur die heelal dryf teen naby-lig spoed. Hierdie gebeurtenisse genereer ultrahoë-energie kosmiese strale.