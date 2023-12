Skaars supernova ontdek in antieke heelal met hulp van Webb-ruimteteleskoop

Wetenskaplikes wat die Webb-ruimteteleskoop gebruik het 'n onverwagte ontdekking gemaak: 'n supernova in die antieke heelal, vergroot deur 'n gravitasielenssterrestelsel. Dit is die tweede lens-supernova wat in die sterrestelsel MRG-M0138 geïdentifiseer is en is “Encore” genoem. Die eerste supernova, bekend as "Requiem," is in 2016 waargeneem en sal na verwagting weer verskyn in 2037. Onlangse navorsing dui egter daarop dat dit selfs gouer, rondom 2035, weer kan verskyn.

Gravitasielense is areas in die ruimte waar die gravitasiekrag van 'n voorwerp lig buig, wat verafgeleë ligbronne groter en helderder laat lyk vir waarnemers soos die Webb-ruimteteleskoop. Dit stel wetenskaplikes in staat om flou en oeroue ligbronne waar te neem wat andersins moeilik sou wees om op te spoor. Deur hierdie tegniek te gebruik, het die Hubble-ruimteteleskoop voorheen beelde van Earendel, die oudste bekende ster, vasgevang en Webb het ook gravitasielense gebruik om honderde nuwe sterrestelsels te ontdek.

Beide Requiem en Encore behoort aan 'n tipe supernova bekend as Tipe 1a, of "standaard kerse." Hierdie supernovas het absolute groottes bekend, wat sterrekundiges in staat stel om hul afstand akkuraat te bereken. Hierdie inligting is van kardinale belang vir wetenskaplikes wat die grootte en uitbreidingstempo van die heelal bestudeer, wat steeds 'n onderwerp van debat onder astrofisici is. Deur hierdie verafgeleë standaard kerse waar te neem, hoop wetenskaplikes om 'n beter begrip van die Hubble-konstant te kry en by te dra tot die oplossing van die Hubble-spanning.

Die ontdekking van die Encore-supernova in die antieke heelal bied nie net insigte in die verre verlede nie, maar bied ook 'n geleentheid vir wetenskaplikes om hul metings en berekeninge te herkalibreer. Aangesien Requiem na verwagting weer in die volgende dekade sal verskyn, berei sterrekundiges gretig voor om nuwe data in te samel en hul begrip van die heelal se uitbreiding te verfyn. Die Webb-ruimteteleskoop gaan voort om die geheimenisse van die kosmos te ontsluit, wat sy status as 'n waardevolle hulpmiddel vir astronomiese navorsing versterk.