Ruimtevaarder Andreas Mogensen vang Skaars "Red Sprite"-verskynsel van Internasionale Ruimtestasie vas

Ruimtevaarder Andreas Mogensen het onlangs 'n asemrowende foto en tydverloop-video van 'n seldsame weerligverskynsel wat bekend staan ​​as 'n "rooi sprite" van die Internasionale Ruimtestasie (ISS) geneem. Hierdie merkwaardige gebeurtenis het plaasgevind toe die ISS op 'n hoogte van byna 250 myl om die Aarde wentel, wat elke dag ongeveer 16 reise om ons planeet gemaak het.

Deur die ISS se Davis-kamera te gebruik, het Mogensen 'n donderstorm gesien wat oor die aarde se oppervlak broei en vinnig die geleentheid aangegryp om die rooi sprite te dokumenteer. Hierdie sprites word gekategoriseer as Transient Luminous Events (TLE's) en verskyn as uitbarstings van lig bo hoogs aktiewe donderstorms. Hulle vorm tipies tussen 40 tot 80 kilometer (24 tot 48 myl) bo grondvlak.

Mogensen het die boeiende beeld op X (voorheen Twitter) gedeel en die rooi sprite beskryf as 'n fassinerende element van die merkwaardige wêreld anderkant die wolke. Hy het ook beklemtoon dat die rooi sprites sigbaar word nadat die donderweer geslaan het, en baie hoër op in die atmosfeer verskyn.

Die ISS se Davis-kamera, wat soortgelyk aan die menslike oog funksioneer en veranderinge in kontras bespeur, het 'n beduidende rol gespeel in die vaslegging van hierdie buitengewone gebeurtenis. Olivier Chanrion, hoofwetenskaplike vir die eksperiment en senior navorser by DTU Space, het sy opgewondenheid oor die beeldmateriaal uitgespreek en Mogensen se beelde as “fantasties” beskryf. Chanrion het ook die Davis-kamera geprys vir sy hoë temporele resolusie, wat die vaslegging van vinnige weerligprosesse moontlik maak.

Andreas Mogensen woon sedert Augustus op die Internasionale Ruimtestasie en wy sy Saterdae daaraan om die Aarde vanaf die Cupola-module te fotografeer. Sy toewyding om hierdie ongelooflike oomblikke vas te vang stel ons in staat om 'n dieper begrip te kry van die unieke en ontsagwekkende verskynsels wat buite ons planeet se atmosfeer voorkom.

(Bron: Verslaggewing uit verskeie bronne)