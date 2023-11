Ariane 6 duim nader aan debuut as nat kleedrepetisie is suksesvol

Ariane 6, die komende lanseervoertuig van die Europese Ruimte-agentskap (ESA), het 'n belangrike mylpaal op sy pad na sy eerste vlug behaal. 'n Nat kleedrepetisie wat op 23 November uitgevoer is, het die ruimtetuig se gereedheid getoets deur 'n volle aftelling, vuurpylbrandstof en 'n 7-minute afvuur van die kernverhoog se hoofenjin te simuleer. Die ESA het 'n timelapse-video vrygestel wat die hoogtepunte van die toets vasvang, wat die vuurpyluitrol, warm vuur en ander noodsaaklike prosedures vir die lansering ten toon stel.

Die nat kleedrepetisie is by Europa se ruimtehawe in Kourou, Frans-Guyana, uitgevoer. Dit het behels dat die Ariane 6-mobiele lanseerbaai wegbeweeg van die vuurpyl en lanseerplatform, net soos dit tydens 'n werklike lansering gedoen sou word. Die grondspanne het toe 'n gesimuleerde aftelling voltooi om die gereedheid van die lanseervoertuig te verseker.

Tydens die toets het die Ariane 6 se kernstadium deur 165 ton (150 metrieke ton) van 'n mengsel van waterstof en superverkoelde vloeibare suurstof gebrand, wat sy enkele Vulcain 2.1-enjin aangevuur het. Die soliede vuurpylversterkers, wat tydens lansering op die vuurpyl toegerus kan word, is egter nie tydens hierdie spesifieke toets afgevuur nie. Die tweede fase van die Ariane 6, wat 'n kleiner Vinci-enjin het, sal na verwagting in Desember 'n warmbrandtoets ondergaan.

Die Ariane 6 sal Europa se Ariane 5 vervang, wat sy finale bekendstelling in Julie vanjaar gehad het. Oorspronklik beplan om in 2020 in werking te wees, het die ontwikkeling van Ariane 6 vertragings ondervind, wat Europa tydelik sonder sy toegewyde lanseervoertuig verlaat het. Met 'n suksesvolle nat kleedrepetisie wat voltooi is, verwag die ESA dat die eerste bekendstelling van Ariane 6 in 2024 sal plaasvind, wat 'n aansienlike vooruitgang in Europa se bydrae tot ruimteverkenning aandui.

Algemene vrae (FAQ)

Wat is 'n nat kleedrepetisie?

'n Nat kleedrepetisie is 'n toets wat uitgevoer word voor die werklike lansering van 'n vuurpyl om die gereedheid van die ruimtetuig en sy grondspanne te bevestig. Dit behels 'n gesimuleerde aftelling, vuurpylbrandstof en 'n enjinvuur om die werkverrigting van die lanseervoertuig te bepaal.

Wanneer word verwag dat Ariane 6 sy eerste bekendstelling sal hê?

Na 'n suksesvolle nat kleedrepetisie, beplan die Europese Ruimte-agentskap (ESA) om Ariane 6 iewers in 2024 te lanseer en die Ariane 5 as Europa se primêre lanseervoertuig te vervang.

Watter brandstof gebruik die Ariane 6?

Die Ariane 6 gebruik 'n mengsel van waterstof en superverkoelde vloeibare suurstof as brandstof vir sy kernstadium se Vulcain 2.1-enjin. Hierdie dryfmiddels verskaf die nodige stukrag vir die vuurpyl se opstyg na die ruimte.