Nuwe ontdekkings oor dwergsterrestelsels wat om die Melkweg wentel

’n Onlangse studie wat data van die Europese Ruimte-agentskap se Gaia-sending gebruik het, het nuwe lig gewerp op die lot van dwergsterrestelsels wat om die Melkweg wentel. In teenstelling met vorige oortuigings, is hierdie dwergsterrestelsels nie langtermyn-satelliete van die Melkweg nie, maar eerder laat aankomelinge wat uiteindelik vernietig word wanneer hulle te naby aan ons massiewe sterrestelsel kom.

Die navorsers het Gaia-data gebruik om galaktiese oorblyfsels binne die Melkweg te identifiseer wat afkomstig is van kleiner sterrestelsels wat ingesluk is. Deur hierdie ontleding het hulle ontdek dat die meeste dwergsterrestelsel-oorblyfsels die Melkweg binne die afgelope 3 miljard jaar binnegekom het. Met 'n botsing met ons sterrestelsel het hierdie dwergsterrestelsels egter aansienlike strukturele veranderinge ondergaan en baie van hul gas verloor as gevolg van die onstuimigheid wat deur die botsing geskep is.

Een interessante bevinding uit die studie is die gebrek aan donker materie in die dwergsterrestelsels wat deur die Melkweg geabsorbeer is. Volgens klassieke fisika moes hierdie sterrestelsels aansienlike hoeveelhede donker materie bevat het, wat sou gehelp het om hul struktuur te handhaaf selfs nadat dit in die Melkweg opgeneem is. Die feit dat hierdie sterrestelsels nie donker materie gehad het nie, impliseer dat die dwergsterrestelsels wat tans om die Melkweg wentel, waarskynlik ook 'n tekort aan donker materie sal hê en moontlik 'n soortgelyke lot in die gesig staar om deur ons sterrestelsel geabsorbeer te word.

Hierdie bevindings betwis vorige aannames oor die lang lewe van dwergsterrestelsels wat om die Melkweg wentel. Daar is voorheen geglo dat hierdie sterrestelsels vir miljarde jare kan wentel weens hul ryk donker materie-inhoud. Die nuwe navorsing dui egter daarop dat hierdie sterrestelsels net vir 'n relatief kort tydperk oorleef voordat dit ontwrig en geabsorbeer word.

Om die donker materie-inhoud van geabsorbeerde dwergsterrestelsels te skat is 'n uitdagende taak aangesien donker materie onsigbaar en onopspoorbaar is. Veranderinge in die snelhede en wentelbane van sterre in hierdie sterrestelsels as gevolg van interaksies met Melkweg-voorwerpe maak dit moeilik om hul donker materie-inhoud akkuraat te meet.

Terwyl die navorsers hoopvol is dat alternatiewe metodes insigte kan verskaf oor die donker materie-inhoud van hierdie geabsorbeerde sterrestelsels, bly die raaisels wat die lot van dwergsterrestelsels in die teenwoordigheid van die Melkweg se intense swaartekrag omring, voorlopig onopgelos. Verdere studies en waarnemingsdata sal deurslaggewend wees om die kompleksiteite van hierdie interaksies te ontrafel en die rol van donker materie in die oorlewing van dwergsterrestelsels te verstaan.