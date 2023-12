Nuwe insigte in die geheimsinnige baksteenwolk in ons sterrestelsel

'n Nuwe studie oor die boksvormige stofwolk bekend as "die baksteen" onthul verrassende besonderhede oor die samestelling daarvan, wat die raaisel rondom hierdie verwarrende voorwerp verdiep. Wetenskaplikes is lank reeds verbaas oor die gebrek aan stervorming binne die digte wolk, gegewe die massiewe grootte en digtheid daarvan. Onlangse waarnemings met behulp van die James Webb-ruimteteleskoop het egter 'n nuwe komponent in die baksteen se samestelling ontbloot: bevrore koolstofmonoksied.

Die studie, gepubliseer in The Astrophysical Journal, toon dat die Baksteen aansienlik meer koolstofmonoksiedys bevat as wat voorheen verwag is. Hierdie bevinding daag bestaande modelle van stervorming uit en kan dramatiese implikasies hê vir die studie van donker wolke in die Melkweg se middel. Die teenwoordigheid van koolstofmonoksiedys dui daarop dat die Baksteen nie net uit gas bestaan ​​nie, maar ook stofdeeltjies bevat waar die vriesing plaasvind.

Hoofskrywer Adam Ginsburg, 'n sterrekundige aan die Universiteit van Florida, verduidelik dat hierdie ontdekking wetenskaplikes nader bring om die massaverspreiding binne die Baksteen te verstaan. Dit laat egter ook nuwe vrae ontstaan ​​oor die oorsprong van die koolstofmonoksiedys en hoekom stervorming nie plaasvind soos voorspel is nie. Daarbenewens bly eienaardige kenmerke soos rante en filamente binne die Baksteen onverklaarbaar.

In September 2022 het Ginsburg en sy span data van die Webb-teleskoop verkry, wat uitgebreide skoonmaak en heroriëntasie vereis het om met bestaande lugkaarte in lyn te kom. Hulle het ontdek dat die oormaat koolstofmonoksiedys in die Baksteen veroorsaak het dat die waargenome beelde met 'n verkeerde kleur verskyn het.

Die bestaan ​​van koolstofmonoksiedys in die Baksteen kan verreikende implikasies hê buite die studie van hierdie spesifieke wolk. Dr. Natalie Butterfield, 'n assistent-wetenskaplike by die Nasionale Radio-astronomie-sterrewag, stel voor dat die begrip van hierdie verskynsel navorsing oor die galaktiese sentrum kan verander, wat verskeie studieareas soos supernovas en wolkmassaskatting kan beïnvloed.

Die oorsprong van die koolstofmonoksiedys bly 'n legkaart. Dit kan wees as gevolg van die kouer temperatuur van stofdeeltjies binne die Baksteen of die vries van water, wat koolstofmonoksied vasvang. Verdere ondersoek is nodig om hierdie raaisels te ontrafel en 'n omvattende begrip van hierdie enigmatiese streek van ons sterrestelsel te kry.

Die bestudering van die ys binne die Baksteen werp nie net lig op die vorming van sterre in ons sterrestelsel nie, maar het ook implikasies vir die verstaan ​​van ons eie sonnestelsel en Aarde. Die ontdekking van bevrore koolstofmonoksied open nuwe weë van navorsing en verkenning na die geheime van die heelal.