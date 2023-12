The Geminides Meteor Shower: 'n Kosmiese Skouspel

Opsomming: Die Geminide-meteoorreën gaan sy hoogtepunt bereik in die nag van 15 Desember, en bied 'n skitterende vertoning van verskietende sterre. Anders as die meeste meteorietreën wat deur komete veroorsaak word, kom die Geminide uit die asteroïde 3200 Phaethon. Met elke jaar wat verbygaan, word die reën meer intens en produseer tot 150 meteore per uur. Die beste tyd om hierdie verstommende verskynsel waar te neem, is tussen 2:3 en 8:XNUMX wanneer ligstrepe oral in die lug gesien kan word. Terwyl die meteore gewoonlik geel lyk, kan hulle in kleur verskil. Die Geminide word gevolg deur die Ursids-meteoorreën, wat van die komeet XNUMXP/Tuttle afkomstig is.

Herdefinieer kosmiese vuurwerke

Berei voor vir 'n hemelse skouspel terwyl die Geminide-meteoorreën die naghemel pryk. Hierdie jaarlikse verskynsel gaan 'n hoogtepunt bereik in die nag van 15 Desember en bied 'n asemrowende vertoning van verskietende sterre. Eerder as om deur 'n komeet veroorsaak word, verskil die Geminide van ander meteorietreën aangesien hul oorsprong die asteroïde 3200 Phaethon is. Hierdie ruimterots, bekend as 'n Apollo-asteroïde, waag nader aan die Son as enige ander geïdentifiseerde asteroïde.

Soos die 3200 Phaethon die Son nader, smelt die intense hitte die ys en verdamp gasse binne die rots, wat 'n spoor van puin agterlaat. Hierdie klein deeltjies hang in die asteroïde se wentelbaan en kruis paaie met ons planeet. Die resultaat is 'n manjifieke ligvertoning, met meteore wat in verskillende rigtings oor die lug streep. Terwyl die Geminide tipies ongeveer 150 meteore per uur in helder lug produseer, lyk dit of die reën met elke jaar wat verbygaan, toeneem.

Om hierdie hemelse gebeurtenis te aanskou, vind eenvoudig 'n plek weg van ligbesoedeling en kyk op na die lug tussen 2:3 en XNUMX:XNUMX. Die meteore kan geel lyk, hoewel hul kleur kan verskil. Hierdie boeiende vertoning is met die blote oog oor die hele wêreld sigbaar, behalwe in Antarktika. Vir 'n waarlik onvergeetlike ervaring, kies 'n plek met heeltemal helder naghemel.

Ná die grootsheid van die Geminide kan lugkykers uitsien na die Ursids-meteoorreën, wat van die komeet 8P/Tuttle afkomstig is. Alhoewel minder opvallend as sy hemelse voorganger, sal die Urside op 22-23 Desember sy hoogtepunt bereik. Maak dus gereed om deur die natuur se kosmiese vuurwerke verblind te word en dompel jouself in die ontsagwekkende skoonheid van die Geminide-meteoorreën.