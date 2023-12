Nuwe insigte in die geheimsinnige "baksteen"-wolk in die middel van ons sterrestelsel

’n Onlangse studie wat die James Webb-ruimteteleskoop gebruik het, het nuwe insigte verskaf oor die samestelling van die enigmatiese wolk bekend as “die baksteen” in die middel van ons sterrestelsel. In teenstelling met vorige skattings, bestaan ​​die wolk nie net uit gas nie, maar bevat ook 'n aansienlike hoeveelheid bevrore koolstofmonoksied. Hierdie bevinding het wetenskaplikes verwar en kan moontlik ons ​​begrip van stervorming verander.

Navorsers het verwag dat die digte baksteenwolk, wat visueel ondeurdringbaar en boksvormig is, 'n broeikas van nuwe stervorming sou wees. Die jongste waarnemings het egter geen versteekte, jong sterre aan die lig gebring nie. In plaas daarvan het die Webb-data getoon dat die baksteen hoofsaaklik dormant is.

Die ontdekking van 'n groot hoeveelheid koolstofmonoksiedys in die Baksteen laat nuwe vrae ontstaan ​​oor die oorsprong en verspreiding van hierdie bevrore verbinding. Die ys kan gevorm word as gevolg van die uiterste koue van die stofdeeltjies in die wolk, of dit kan in waterys vasgevang word. Hierdie bevinding het breër implikasies vir die bestudering van donker wolke in die middel van die Melkweg en kan verander hoe wetenskaplikes hierdie streke in die toekoms ontleed en meet.

Verder bly die gebrek aan stervorming binne die Baksteen 'n raaisel. Wetenskaplikes weet reeds dat nuwe sterre uit stofwolke en waterstofmolekules vorm. Hulle kan egter nie direk waterstofmolekules binne die Baksteen waarneem nie, want hulle is onsigbaar vir teleskope. In plaas daarvan, wetenskaplikes gebruik koolstofmonoksied as 'n proxy vir die skatting van die hoeveelheid waterstof teenwoordig. Maar die ontdekking van koolstofmonoksiedys daag hierdie aanname uit en bevraagteken ons begrip van hierdie streek.

Hierdie nuwe insigte in die samestelling en eienskappe van die Baksteenwolk het meer vrae as antwoorde oopgemaak. Wetenskaplikes probeer steeds vasstel hoekom stervorming nie in die Baksteen plaasvind nie, asook die aard van die vreemde rant- en filamentagtige kenmerke wat in die wolk waargeneem word. Verdere navorsing en ontleding sal nodig wees om die raaisels van hierdie enigmatiese wolk in die hart van ons sterrestelsel te ontrafel.