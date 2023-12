Nuwe insigte in die oorsprong van organiese verbindings in die ruimte

Opsomming: Onlangse navorsing dui daarop dat polisikliese aromatiese koolwaterstowwe (PAK's), organiese verbindings wat in asteroïdes en meteoriete voorkom, moontlik in koue interstellêre wolke gevorm het voor die bestaan ​​van ons Sonnestelsel. Deur PAK-monsters van die asteroïde Ryugu en die Murchison-meteoriet met behulp van laboratorium-isotopiese analise te ontleed, het wetenskaplikes die teenwoordigheid van verskillende kenmerke in uitgesoekte PAK-molekules ontdek. Kleiner PAK's is waarskynlik in koue buitenste ruimte gevorm, terwyl groteres waarskynlik in warmer omgewings ontstaan ​​het, soos naby 'n ster of binne hemelliggame. Hierdie bevindinge werp lig op die toestande en omgewings waarin organiese verbindings geskep word, en verskaf waardevolle insigte in die chemie en geskiedenis van asteroïdes en meteoriete.

"Om die isotopiese samestelling van PAK's te verstaan, help om die toestande en omgewings waarin hierdie molekules geskep is te ontrafel, en bied insig in die geskiedenis en chemie van hemelliggame soos asteroïdes en meteoriete," het professor Kliti Grice, 'n navorser van Curtin Universiteit, verduidelik. Om verdere kennis in te win, het die span beheerde brand-eksperimente op Australiese plante uitgevoer en hulle isotopies vergelyk met PAK's wat uit fragmente van Ryugu en die Murchison-meteoriet onttrek is. Die ontleding van die bindings tussen ligte en swaar koolstofisotope in PAK'e het wetenskaplikes in staat gestel om die temperatuur waarteen hierdie verbindings gevorm is, te bepaal.

Dr. Alex Holman, ook van Curtin Universiteit, het die belangrikheid van die navorsing beklemtoon en gesê: "Hierdie navorsing gee ons waardevolle insigte oor hoe organiese verbindings buite die aarde vorm en waar hulle vandaan kom in die ruimte." Die gebruik van gevorderde tegnologieë en innoverende eksperimente het bygedra tot die ontdekking dat uitgesoekte PAK'e op asteroïdes wel in koue interstellêre ruimte gevorm kan word.

Gepubliseer in die joernaal Science, hierdie bevindinge open nuwe moontlikhede om die oorsprong van organiese verbindings en hul voorkoms in die ruimte te verstaan. Deur die samestelling en vorming van PAK's te ondersoek, gaan wetenskaplikes voort om hul begrip van hemelliggame en hul chemiese evolusie te verdiep.