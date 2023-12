Organiese verbindings in die ruimte gevind: uitdagende vorige aannames

'n Onlangse ontleding van organiese verbindings wat uit die Ryugu-asteroïde en Murchison-meteoriet onttrek is, het lig gewerp op die vorming van sekere polisikliese aromatiese koolwaterstowwe (PAK's). In teenstelling met vorige opvattings, het hierdie PAK'e waarskynlik in die koue streke van die ruimte tussen sterre ontstaan ​​eerder as in warm gebiede naby sterre. Hierdie deurbraak-ontdekking het nuwe moontlikhede oopgemaak om die potensiaal vir lewe buite die Aarde en die chemie van hemelse voorwerpe te bestudeer.

Wetenskaplikes van Curtin Universiteit se WA-Organic and Isotope Geochemistry Centre (WA-OIGC), die enigste Australiese lede van die internasionale navorsingspan, het beheerde verbranding van plante uitgevoer om PAK's te produseer. Deur die isotopiese samestelling van die PAK'e van die verbrande plante te vergelyk met dié wat gevind is in fragmente van die Ryugu-asteroïde en die Murchison-meteoriet, kon die navorsers die temperatuur bepaal waarteen die PAK'e gevorm is.

Professor Kliti Grice, direkteur van WA-OIGC, het verduidelik: "Die bindings tussen ligte en swaar koolstofisotope in die PAK's is ontleed om die temperatuur waarteen hulle gevorm is, te openbaar. Sekere PAK'e van Ryugu en Murchison het verskillende eienskappe getoon: die kleiner PAK'e is waarskynlik in koue buitenste ruimte gevorm, terwyl die groteres waarskynlik in warmer omgewings ontstaan ​​het, soos naby 'n ster of binne 'n hemelliggaam.

Dr. Alex Holman, mede-outeur van die studie, het die belangrikheid van die begrip van die isotopiese samestelling van PAK's beklemtoon. Hierdie kennis bied insig in die toestande en omgewings waarin hierdie molekules geskep is, wat waardevolle inligting verskaf oor die geskiedenis en chemie van hemelliggame soos asteroïdes en meteoriete. Dr. Holman het beklemtoon: "Hierdie navorsing gee ons waardevolle insigte oor hoe organiese verbindings buite die aarde vorm en waar hulle vandaan kom in die ruimte. Deur hoëtegnologiemetodes en kreatiewe eksperimente te gebruik, het ons gewys dat uitgesoekte PAK's op asteroïdes in koue ruimtes gevorm kan word.”

Hierdie baanbrekende navorsing, getiteld "Polisikliese aromatiese koolwaterstowwe in monsters van Ryugu gevorm in die interstellêre medium," sal in die joernaal Science gepubliseer word, wat die belangrikheid daarvan beklemtoon om ons begrip van organiese verbindings in die ruimte te bevorder. Die bevindinge daag vorige aannames uit en baan die weg vir verdere verkenning van die chemie en potensiaal vir lewe buite ons planeet.