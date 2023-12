Nuwe moontlikhede vir astrobiologie: organiese verbindings wat in die ruimte gevorm word

Opsomming: Onlangse ontleding van organiese verbindings wat deur navorsers van die Curtin Universiteit uit die Ryugu-asteroïde en Murchison-meteoriet onttrek is, het aan die lig gebring dat sommige polisikliese aromatiese koolwaterstowwe (PAK's) waarskynlik in die koue streke van die ruimte gevorm het, wat die voorheen gehuldigde oortuiging uitdaag dat hulle slegs in warm gevorm is. streke naby sterre. Hierdie ontdekking het nuwe moontlikhede geopen om die chemie van voorwerpe in die ruimte te bestudeer en moontlik die geheimenisse van lewe anderkant die aarde te ontrafel.

Wetenskaplikes van Curtin Universiteit se WA-Organic and Isotope Geochemistry Centre het beheerde verbranding van plante uitgevoer om PAK's te produseer, wat hulle die enigste Australiese lede van die internasionale navorsingspan maak. PAK's is organiese verbindings wat uit koolstof en waterstof bestaan, en hulle is algemeen op aarde sowel as in die ruimte. Tot nou toe is aanvaar dat PAK's slegs in die hoë temperature en energieke omgewings naby sterre kon vorm.

Die ontleding van die organiese verbindings wat uit die Ryugu-asteroïde en Murchison-meteoriet onttrek is, lewer oortuigende bewyse dat sekere PAK's eintlik in die koue interstellêre streke tussen die sterre ontstaan ​​het. Hierdie ontdekking is betekenisvol aangesien dit die konvensionele begrip van PAH-vorming uitdaag en het verreikende implikasies vir astrobiologie en die soeke na lewe buite ons planeet.

Deur die potensiaal vir PAK's te demonstreer om in die koue dieptes van die ruimte te vorm, kan wetenskaplikes nou die chemie van voorwerpe in die ruimte in 'n heel nuwe lig verken. Hierdie bevindings bied 'n vars perspektief op die moontlikhede van buiteaardse lewe, aangesien PAK's sleutelboustene is vir lewe soos ons dit ken. As PAK's in die ruimte kan vorm, word dit toenemend moontlik dat die bestanddele vir lewe wydverspreid deur die heelal kan wees.

Verdere navorsing sal nodig wees om die presiese meganismes waardeur PAK'e in die koue interstellêre streke gevorm word, te verstaan. Deur die samestelling en verspreiding van hierdie organiese verbindings in ander hemelliggame te bestudeer, hoop wetenskaplikes om 'n beter begrip te kry van die voorwaardes wat nodig is vir die ontstaan ​​van lewe. Met elke nuwe ontdekking wat die grense van ons begrip verskuif, word die soeke na lewe anderkant die aarde meer intrigerend en belowend.