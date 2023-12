Nuwe sweismetode behou die eienskappe van saamgestelde metaalskuim (CMF)

Opsomming: Navorsers aan die Noord-Carolina State University het 'n nuwe sweistegniek ontwikkel wat die koppeling van saamgestelde metaalskuim (CMF) komponente moontlik maak sonder om die gewenste eienskappe daarvan te benadeel. Die metode, wat induksiesweising genoem word, gebruik 'n induksiespoel om 'n elektromagnetiese veld te skep wat die metaal wat gesweis moet word selektief verhit. Dit verhoed dat die hitte verder as die geteikende area versprei, wat die CMF se eienskappe behou. Die bevindinge verteenwoordig 'n belangrike stap vorentoe om die gebruik van CMF in verskeie toepassings moontlik te maak.

Tradisionele sweismetodes het gesukkel om CMF-onderdele aanmekaar te sweis, aangesien die hitte wat in die proses gebruik word, inmeng met die skuim se eienskappe. Boonop voeg die klein lugsakke binne die CMF, wat ongeveer 65-70% van die skuim se samestelling uitmaak, isolasie by om teen oormatige hitte te beskerm. Induksie sweiswerk trek voordeel hiervan deur die elektromagnetiese veld diep die CMF te laat binnedring terwyl hitteverspreiding voorkom word.

Afsaneh Rabiei, die ooreenstemmende skrywer van die navorsingsartikel en 'n professor in meganiese en lugvaart-ingenieurswese by NC State, het die belangrikheid van hierdie ontwikkeling beklemtoon. Sy het verduidelik dat CMF aantreklike eienskappe het wat dit bruikbaar maak oor 'n wye reeks toepassings, maar die vermoë om sy komponente te sweis sonder om daardie eienskappe te benadeel, was noodsaaklik.

Die navorsing, getiteld "A Study on Welding of Porous Metals and Metalic Foams," verskaf waardevolle insigte oor die suksesvolle sweis van CMF. Deur 'n sweismetode te ontbloot wat die skuim se eienskappe bewaar, maak hierdie deurbraak moontlikhede oop vir die toepassing daarvan in kritieke gebiede soos lugvaartkomponente, beskermende wapenrusting en die veilige berging en vervoer van gevaarlike materiale.

Die innoverende induksiesweistegniek verteenwoordig 'n belowende oplossing vir die uitdagings wat voorheen deur CMF se sweiswerk gestel is. Soos navorsers voortgaan om hierdie metode te verken en te verfyn, kan dit die vervaardiging en gebruik van CMF oor nywerhede heen 'n rewolusie veroorsaak.