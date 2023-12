Nuwe beperkte uitgawe versamelbare kolle vier “For All Mankind” Seisoen 4

Icon Heroes het die vrystelling aangekondig van 'n hoogs verwagte nuwe stel versamelbare kolle geïnspireer deur die treffer Apple TV+ -reeks "For All Mankind." Die 13 geborduurde kolle bevat unieke ontwerpe van die jongste seisoen en is die perfekte manier vir aanhangers om hul liefde vir die bekroonde alternatiewe ruimtegeskiedenisdrama te wys.

Anders as vorige pleisterstelle, skep hierdie nuwe toevoegings die perfekte balans in terme van grootte en detail. Icon Heroes het nou saamgewerk met die produksiepersoneel van "For All Mankind" om te verseker dat hierdie pleisters die embleme wat op die program gesien word, akkuraat herhaal. Van die logo van die Mars-nedersetting bekend as M7 tot die kentekens van Happy Valley, die Mars-basis wat deur 'n internasionale koalisie gestig is, elke pleister vang die kern van die reeks se boeiende storielyn vas.

Sommige van die kolle beklemtoon sleutelfasiliteite wat die Mars-basis ondersteun. Die embleem vir die Happy Valley-aluminiumgietery, vernoem na die Griekse god van metaalbewerking Hephaestus, vertoon ingewikkelde ontwerpelemente. Boonop beeld die pleister wat Eden, die kweekhuise by Happy Valley verteenwoordig, 'n plant uit teen die agtergrond van Mars. Nog 'n pleister het 'n waterdruppelvorm, 'n simbool van die Ares-ondergrondse awegaar wat gebruik word om Mars-materiaal te onttrek.

Verder bring vyf kolle hulde aan belangrike ruimtetuie en missies wat in die vierde seisoen verskyn. Die Phoenix, 'n omgeboude ruimteskip wat 'n permanente ruimtestasie geword het, word op 'n lewendige kol voorgestel. Die kenteken vir Titania, 'n tweedegenerasie-ruimtependeltuig, dui op 'n samesmeltingsenjin-eksperiment. Die kenteken vir die Mars-vervoerskip Sojourner 2 sluit 'n subtiele knik vir bemanningslede van die reeksproduksiespan in.

Die voltooiing van die versameling is pleisters vir die Ranger-asteroïde-vang-missies. Ranger 1, op pad na XF Kronos, dra die name van die medevlieëniers en die eerste individu wat op 'n asteroïde trap. Die Ranger 2-embleem vertoon die teiken-asteroïde, bekend as "Goldilocks".

Die pleisterstel is beskikbaar vir aankoop teen $110, en Icon Heroes bied ook voorafbestellings aan vir hervrystellings van hul pleisterstelle vanaf die eerste drie seisoene. Aanhangers kan ook hul speld-terugknoppie-stelle verken, met embleemkunswerk van vorige episodes.

Vier jou passie vir "For All Mankind" deur jou gunsteling baadjie of rugsak met hierdie eksklusiewe plakkies te versier, en laat die wêreld weet dat jy 'n ware aanhanger van hierdie boeiende ruimtedrama is.