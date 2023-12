Nuwe teorie daag die begrip van donker materie in astrofisika uit

Navorsers aan die Universiteit van Kalifornië, Riverside het 'n nuwe teorie genaamd "self-interacting dark matter" (SIDM) voorgestel wat tradisionele oortuigings oor donker materie uitdaag en potensiële verduidelikings vir twee astrofisika-raaisels bied. Donker materie, wat vermoedelik 85% van materie in die heelal uitmaak, is nie-liggend en kan nie direk waargeneem word nie. Die heersende teorie, bekend as koue donker materie (CDM), neem aan dat donker materie deeltjies nie met mekaar in wisselwerking tree nie. Die nuwe SIDM-teorie dui egter daarop dat donker materiedeeltjies wel self-interaksie deur middel van 'n donker krag.

Die navorsingspan onder leiding van professor Hai-Bo Yu het hoë-resolusie simulasies uitgevoer om kosmiese struktuurvorming met sterk donker materie selfinteraksies te bestudeer. Hulle het gevind dat SIDM twee uiterste waarnemings in astrofisika kan verklaar. Die eerste legkaart is die bestaan ​​van 'n hoëdigtheid donker materie-stralekrans in 'n massiewe elliptiese sterrestelsel, wat die voorspellings van die CDM-teorie weerspreek. Die tweede legkaart is die uiters lae digthede van donker materie-halo's in ultra-diffuse sterrestelsels, wat moeilik is om met CDM te verduidelik. Donker materie-halo's is onsigbare materie wat sterrestelsels omring.

Deur selfinteraksies tussen donker materiedeeltjies te oorweeg, stel SIDM hitte-oordrag binne donker materie-halo's bekend, wat lei tot uiteenlopende digtheidsprofiele in die sentrale streke van sterrestelsels. Hierdie diversiteit kan verantwoordelik wees vir die waargenome variasies in digtheid in beide hoë-digtheid en lae-digtheid halo's. Volgens die navorsingspan daag hierdie bevindinge die tradisionele begrip van donker materie uit en dui daarop dat dit meer kompleks en lewendig kan wees as wat voorheen gedink is.

Die studie beklemtoon ook die belangrikheid van astrofisiese waarnemings en rekenaarsimulasies om die aard van donker materie te ondersoek. Met komende vooruitgang in astronomiese sterrewagte, soos die James Webb-ruimteteleskoop en die Rubin-sterrewag, hoop navorsers om verdere data in te samel om die SIDM-teorie te ondersteun of te weerlê. Hierdie navorsing open nuwe weë om die geheimenisse van donker materie te ondersoek en ons begrip van die heelal te bevorder.