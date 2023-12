Nuut ontdekte eienaardige patroon in vinnige radio-uitbarstings dra by tot die misterie van die kosmos

Vinnige radio-uitbarstings (FRB's), daardie helder en kort flitse van radiogolwe uit die ruimte, gaan voort om sterrekundiges te verstom. Hierdie intense gebeurtenisse, wat die eerste keer in 2007 ontdek is, is vanaf verskeie punte regoor die heelal opgespoor. Die energie wat deur hierdie sarsies in net 'n breukdeel van 'n sekonde opgewek word, kan ooreenstem met of selfs die energie wat die son in 'n hele jaar opwek, oorskry. Die oorsaak agter hierdie kosmiese verskynsels bly egter onbekend.

In 'n onlangse studie gepubliseer in die Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, het wetenskaplikes 'n interessante ontdekking gemaak in 'n nuut opgespoorde herhalende FRB genaamd FRB 20220912A. Hierdie ontdekking bied waardevolle leidrade aan navorsers in hul soeke om die bron van hierdie uitbarstings te identifiseer, terwyl dit ook nuwe raaisels bekendstel om op te los.

Met behulp van die Allen Telescope Array (ATA) van die Kalifornië-gebaseerde SETI-instituut, wat uit 42 antennas by die Hat Creek Radio Observatory bestaan, het sterrekundiges 35 vinnige radio-uitbarstings van 'n enkele bron oor 'n tydperk van twee maande opgespoor. Terwyl die meeste FRB's vlugtig en moeilik is om waar te neem, is waargeneem dat sommige herhaal en daaropvolgende sarsies uitstuur, wat wetenskaplikes in staat stel om hulle na verafgeleë sterrestelsels terug te spoor.

Aanvanklik het FRB 20220912A gelyk soos ander bekende herhalers, met elke sarsie wat van hoër na laer frekwensies verskuif het. 'n Nadere ondersoek van die sein het egter 'n nuwe eienskap aan die lig gebring: 'n merkbare daling in die middelfrekwensie van die sarsies, wat soos 'n hemelse glyfluitjie lyk. Om dit te illustreer, het die navorsers die seine in klanke omgeskakel deur note op 'n xilofoon te gebruik, waar hoë note die begin van die sarsies verteenwoordig en lae note die slottone.

Ten spyte van die ontleding van die tydsberekening tussen elke uitbarsting, was die navorsers nie in staat om 'n waarneembare patroon vir FRB 20220912A op te spoor nie, wat die onvoorspelbare aard van hierdie hemelse gebeurtenisse verder beklemtoon. Hierdie studie bevestig nie net bekende eienskappe van FRB's nie, maar ontrafel ook nuwe aspekte van hierdie geheimsinnige verskynsels, soos gesê deur hoofstudieskrywer Dr. Sofia Sheikh van die SETI-instituut.

Terwyl sterrekundiges spekuleer dat sommige FRB's van magnetars of botsings tussen digte neutronsterre kan ontstaan, kan geen enkele model die waargenome eienskappe volledig verduidelik nie. Aangesien voortdurende opgraderings aan die Allen Telescope Array gemaak word, kan toekomstige waarnemings meer lig werp op die gedrag en oorsprong van vinnige radio-uitbarstings. Die unieke vermoëns van teleskope soos die ATA bied nuwe perspektiewe in die groot gebied van FRB-wetenskap.