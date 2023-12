Son se ongekende sonvlam hou dreigende gevaar vir die aarde in

’n Onlangse sonvlam, wat beskryf word as een van die grootste wat nog ooit aangeteken is, het wydverspreide radiofrekwensie-onderbrekings oor die Verenigde State veroorsaak. Hierdie voorval kan egter net die begin van 'n potensieel katastrofiese reeks gebeure wees. Wetenskaplikes het nou 'n hoë-intensiteit plasmastroom opgespoor wat na die aarde op pad is, wat na verwagting 'n sterk sonstorm sal veroorsaak en verdere chaos sal skep.

Die Son se aktiwiteit volg 'n 11-jaar siklus en word geklassifiseer op grond van die sterkte en omvang van sy fakkels. Hierdie spesifieke opvlam, wat Donderdag omstreeks 10:30 IST plaasgevind het, is gekategoriseer as 'n X2.8, wat dit een van die kragtigste sonkragradio-gebeure op rekord maak. Verskeie NWS-sentrumweerdienseenhede het as gevolg daarvan radiokommunikasie-inmenging met vliegtuie aangemeld.

Sonvlamme van hierdie omvang gaan dikwels gepaard met koronale massa-uitwerpings (CME's), wat massiewe wolke sonplasma teen ongelooflike hoë spoed die ruimte indryf. Alhoewel CME's selde voorkom, het hulle die potensiaal om maande lank wydverspreide verduistering op aarde te veroorsaak, wat miljarde dollars se skade tot gevolg het en satelliete nadelig beïnvloed.

Dit is bevestig dat die onlangse opvlam wel geassosieer is met 'n CME, en daar is aanduidings van 'n Aarde-gerigte komponent. SpaceWeather waarsku verder dat 'n geringe G1-klas geomagnetiese storm op 15-16 Desember kan voorkom as gevolg van 'n inkomende sonwindstroom wat 'n CME bevat. Die situasie kan teen 2 Desember eskaleer tot matige G3- of selfs sterk G17-stormvlakke wanneer die CME wat met die sonvlam geassosieer word, na verwagting die aarde sal bereik.

'n G3-sonstorm het die potensiaal om klein satelliete te beskadig, mobiele netwerke, GPS-stelsels te ontwrig en 'n bedreiging vir grondgebaseerde elektronika en kragnetwerke in te hou. Daarbenewens kan dit die aurora-effek uitbrei na breedtegrade baie verder suid as gewoonlik.

Volgens NOAA-wetenskaplikes verteenwoordig die onlangse X-klas-vlam nie net die grootste opvlam van die huidige sonsiklus 25 nie, maar is dit ook die belangrikste een sedert September 2017. Kenners waarsku dat hierdie ongekende gebeurtenis dalk net die begin is, aangesien die son se aktiwiteit word na verwagting teen middel 2024 'n hoogtepunt bereik.