Wetenskaplikes ontdek potensiaal vir PAH-vorming in koue ruimtestreke

Wetenskaplikes het 'n baanbrekende ontdekking gemaak oor die vorming van organiese verbindings wat polisikliese aromatiese koolwaterstowwe (PAK's) in die ruimte genoem word. Daar is voorheen geglo dat dit net in warm streke rondom sterre gevorm word, en nuwe bevindings dui daarop dat PAK's ook in koue gebiede van die ruimte geskep kan word. Hierdie ontdekking het beduidende implikasies vir die begrip van die oorsprong van planeetvorming en die potensiaal vir lewe in ysige toestande.

PAK's is komplekse organiese verbindings wat bestaan ​​uit ringvormige strukture wat 'n aansienlike hoeveelheid koolstof bevat. Hierdie verbindings is volop in die heelal en kan selfs op Aarde gevind word, dikwels as oorblyfsels van onvolledige organiese verbranding. In die ruimte is PAK'e natuurlik teenwoordig in newels, protoplanetêre skywe, die interstellêre medium en meteoriete.

Navorsers van die Wes-Australiese Organiese & Isotoop Geochemistry Centre het eksperimente uitgevoer om PAK's te produseer deur plante te verbrand. Hulle het hierdie laboratorium-gegenereerde molekules vergelyk met fragmente van die asteroïde Ryugu, wat deur die Japannese ruimtetuig Hayabusa2 versamel is, en met monsters wat in die Murchinson-meteoriet gevind is. Verbasend genoeg het die ontleding duidelike kenmerke van PAK's van Ryugu en Murchison aan die lig gebring, wat daarop dui dat kleiner PAK'e waarskynlik in koue buitenste ruimte gevorm het, terwyl groteres moontlik in warmer omgewings naby sterre of binne hemelliggame ontstaan ​​het.

Die implikasies van hierdie ontdekking strek verder as die gebied van astrofisika. Dit is bekend dat PAK's sleutelboustene van lewe is as gevolg van hul koolstofinhoud. Daarom verhoog die moontlikheid van PAK-vorming in koue temperature die interessante moontlikheid dat lewe moontlik in ysige toestande kan floreer.

Ryugu, geklassifiseer as 'n C-tipe asteroïde, is ryk aan koolstof en water, wat dit 'n kritieke bron van inligting oor die vorming van ons sonnestelsel maak. Hierdie tipe asteroïdes funksioneer as tydkapsules, wat waardevolle leidrade verskaf oor die vroeë stadiums van planetêre ontwikkeling.

Die bevinding dat PAK'e in koue streke van die ruimte gevorm kan word, brei ons begrip uit van die heelal se vermoë om die vorming van organiese verbindings te ondersteun en moontlik lewe te koester. Soos wetenskaplikes voortgaan om die monsters wat van Ryugu teruggebring is, te ontleed, kan verdere insigte oor die prosesse wat planeetvorming en die ontwikkeling van lewe aandryf, onthul word.