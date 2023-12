Soek vir Exomoons: Nuwe Studievrae Vorige Eise

’n Onlangse studie wat deur wetenskaplikes van die Max Planck-instituut vir Sonnestelselnavorsing en die Sonnenberg-sterrewag gedoen is, laat twyfel ontstaan ​​oor die bestaan ​​van mane wat om eksoplanete Kepler-1625b en Kepler-1708b wentel. Vorige bewerings het voorgestel dat hierdie twee eksoplanete bewyse van mane gehad het, wat hulle 'n rariteit maak onder die meer as 5,300 XNUMX bekende eksoplanete. Die nuwe studie kom egter tot die gevolgtrekking dat interpretasies van die waarnemings sonder om die teenwoordigheid van mane in ag te neem meer akkuraat is.

Om die moontlikhede van eksomone verder te ondersoek, het die navorsers 'n rekenaaralgoritme genaamd Pandora ontwikkel. Hierdie algoritme help met die soektog na eksomane en kan ruimtegebaseerde astronomiese waarnemings ontleed om potensiële maankandidate te identifiseer. Die heersende aanname is dat verre sterrestelsels ook planete met mane kan hê, soortgelyk aan ons eie sonnestelsel. Trouens, behalwe Mercurius en Venus, word alle ander planete in ons sonnestelsel deur een of meer mane wentel.

Die uitdaging om eksomane op te spoor lê in hul grootte en die moeilikheid om hulle te vind. Eksomane is aansienlik kleiner as hul gasheerplanete, wat hulle moeiliker maak om op te spoor. Om die soekproses te stroomlyn, het die navorsers hul algoritme as oopbronkode aan alle navorsers beskikbaar gestel. Toe hulle egter die algoritme op die waarnemings van Kepler-1625b en Kepler-1708b toegepas het, kon hulle nie die teenwoordigheid van eksomane bevestig nie.

In die geval van Kepler-1708b het die navorsers bevind dat scenario's sonder 'n maan net so goed by die waarnemingsdata pas as scenario's met 'n maan. Die studie kom tot die gevolgtrekking dat die waarskynlikheid dat 'n maan om Kepler-1708b wentel, laer is as wat voorheen geglo is. Net so stel die navorsers voor dat Kepler-1625b waarskynlik nie 'n reuse-metgesel sal hê nie.

Terwyl die soektog na eksomane voortduur, bevraagteken hierdie studie vorige aansprake en beklemtoon die uitdagings om hierdie klein hemelliggame op te spoor. Verdere navorsing en verbeterde metodes sal nodig wees om die teenwoordigheid van eksomane om eksoplanete afdoende te bepaal.