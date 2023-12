Nuwe maansending ontbloot verrassende ontdekkings op die maan

’n Baanbrekende maansending deur Suid-Korea het onlangs onverwagte bevindings oor die ander kant van die Maan onthul en ’n magdom nuwe insigte na vore gebring. Die Korea Pathfinder Lunar Orbiter, bekend as Danuri, is in Augustus 2022 gelanseer en het die Maan noukeurig bestudeer sedert hy sy wentelbaan in Desember van dieselfde jaar binnegegaan het. Navorsers het hul merkwaardige ontdekkings by die American Geophysical Union-vergadering in San Francisco aangebied.

Een van die merkwaardigste onthullings van die sending het gekom van die gammastraalspektrometer aan boord van Danuri. Hierdie instrument meet nie net hoë-energie elektromagnetiese straling wat van die Maan se oppervlak af kom, wat die chemiese samestelling van sy minerale openbaar nie, maar het ook gammastrale opgespoor wat van ander dele van die ruimte afkomstig is. Trouens, wetenskaplikes het die helderste uitbarsting gammastrale waargeneem wat nog ooit aangeteken is, wat afkomstig is van 'n sterrestelsel 580 miljoen parsec weg. Boonop het Danuri talle gammastraaluitbarstings van verre sterre vasgevang en stralingspyle aangeteken wat deur sonstorms veroorsaak is.

Boonop het Danuri se hoë-resolusie-kamera, gepas genaamd 'ShadowCam', ongeëwenaarde insigte verskaf in die maan se poolkraters wat permanent in duisternis gehul is. Deur die flou lig wat van nabygeleë verligte gebiede verstrooi word vas te vang, het die kamera onthul dat sommige kraters naby die Maan se ewenaar minder uitgespreek lyk as wat voorheen gedink is. Hierdie bevinding beklemtoon hoe belangrik dit is om kraters in verskillende beligtingstoestande te vergelyk om 'n meer akkurate interpretasie van beelde vanaf die maanpole te skep.

Nietemin het een van die sending se vlagskip-instrumente, die gepolariseerde kameras wat ontwerp is om die maan se oppervlak waar te neem, uitdagings in die gesig gestaar. Slegs een van die kameras is in werking en werk teen 'n baie stadiger pas as wat verwag is. Verder het beeldverwerking bewys moeilik te wees as gevolg van smere en artefakte wat uitgebreide tyd en moeite verg om wetenskaplike data te onttrek.

Ten spyte van hierdie terugslae het die algehele sukses van die Danuri-sending verwagtinge oortref. Nadat die ruimtetuig reeds sy geprojekteerde lewensduur van een jaar oortref het, kan die ruimtetuig vir 'n paar maande of selfs jare voortgaan om te werk. Een komende toets sal die sending se vermoë wees om 'n sonsverduistering in Maart 2025 te weerstaan, waartydens sonlig afgesny sal word en die ruimtetuig uitsluitlik op sy batterye sal staatmaak. Die sendingbeheerders wag gretig op die uitslag van hierdie uitdaging voordat hulle besluite neem oor die toekomstige duur van die sending.