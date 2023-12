Klimaatsverandering: Ysberge in die Suid-Atlantiese Oseaan beklemtoon stygende seevlakke

Ruimtevaarder Andreas Mogensen het asemrowende beelde geneem van enorme ysberge wat in die Suid-Atlantiese Oseaan dryf vanaf die Internasionale Ruimtestasie (ISS). Hierdie ysberge, wat voortspruit uit die opwarming van ons planeet, breek gletsers en ysplate af en betree die see. Die foto's, wat deur Mogensen op sosialemediaplatform X gedeel is, wys die ysberge soos hulle uit die ruimte verskyn, soos klein wit spikkels teen die lewendige blou seewater.

Mogensen het sy verbasing uitgespreek dat hy ysberge met die blote oog vanuit die ruimte kon aanskou en sy vorige skeptisisme erken het. Hy het hul sigbaarheid toegeskryf aan hul duidelike geometriese vorms en kontrasterende kleure. Die foto's vang nie net drie aansienlik groter ysberge nie, maar ook verskeie kleiner fragmente wat waarskynlik tydens hul reis oor die see losgeraak het.

Boonop onthul die beelde die gedeeltelik ondergedompelde dele van die ysberge en die seegolwe wat breek rondom die sigbare dele wat op die oppervlak dryf. Gebruikers op X het hierdie merkwaardige besonderhede opgemerk. Mogensen se jongste ysbergprent bevat 'n kragtige boodskap oor klimaatsverandering, uitgedruk deur sy kommer oor smeltende gletsers en stygende seevlakke.

Die smelt van gletsers is die primêre bydraer tot stygende seevlakke, aangesien die water wat van die gletsers afloop in die oseane vloei. Die smelt van drywende ys speel egter ook 'n rol in hierdie verskynsel. Soos die ys smelt, verdun dit die seewater, wat die digtheid daarvan verminder en 'n styging in seevlakke veroorsaak.

Opvallend is dat onlangse waarnemings deur ruimtevaarders en aardewaarnemingsatelliete verskeie noemenswaardige ysberge uitgelig het. A23a, die wêreld se grootste ysberg, is waargeneem wat verby Antarktiese waters dryf nadat dit vir meer as drie dekades gegrond gebly het. Hierdie smelting het die ysberg dunner gemaak en dit voorsien van die ekstra dryfkrag wat nodig is om van die seebodem af te lig en na die Suid-Atlantiese Oseaan gedra te word.

Die monitering van die baan van ysberge op aarde is van kardinale belang vir wetenskaplikes, en die gebruik van kunsmatige intelligensie (KI) het noodsaaklik geword in hierdie veld. KI-algoritmes maak die vinnige identifikasie van massiewe ysberge in satellietbeelde moontlik, wat help om veranderinge in grootte, vorm en beweging oor tyd op te spoor. Hierdie tegnologiese vooruitgang help ook om die omgewingsimpak van hierdie ysberge te verstaan.

Terwyl ons voortgaan om die boeiende beelde van ysberge wat uit die ruimte vasgevang is, te sien, dien dit as 'n lewendige herinnering aan die dringende behoefte om klimaatsverandering aan te spreek. Vinnig smeltende gletsers en die daaropvolgende styging in seevlakke hou beduidende bedreigings vir kusstreke in, met projeksies wat die potensiële onderdompeling van plekke soos die Maldive in die komende jare aandui.