ISRO om X-straal-polarimeter-satelliet te loods vir gevorderde ruimteverkenning

Die Indiese Ruimte Navorsingsorganisasie (ISRO) waag nog 'n innoverende reis met die komende X-straal Polarimeter Satellite (XPoSat) missie. Hierdie missie kom na die suksesvolle Chandrayaan 3- en Aditya L1-missies, wat ISRO se verbintenis tot die bevordering van Indië se begrip van die buitenste ruimte demonstreer. Tesame met hierdie missie maak ISRO gereed vir 'n reeks ruimteverkenningsmissies volgende jaar, wat die land se ruimteverkenning na nuwe hoogtes neem.

Die X-straal Polarimeter Satelliet, wat geskeduleer is vir lansering op 28 Desember 2023, is spesifiek ontwerp om die polarisasie van kosmiese X-strale te bestudeer. Sy primêre wetenskaplike loonvrag, die Polarimeter Instrument in X-strale (POLIX), ontwikkel deur die Raman Navorsingsinstituut, het ten doel om die mate en hoek van polarisasie van helder astronomiese X-straalbronne waar te neem en te meet. Die POLIX-loonvrag sal data van ongeveer 40 helder astronomiese bronne insamel, met die fokus op die begrip van polarimetrie-parameters in die buitenste ruimte.

Daarbenewens sal die X-straal Spectroscopy and Timing (XSPECT) loonvrag, ontwikkel deur die Space Astronomy Group, URSC, spektroskopiese inligting en tydsberekening van sagte X-strale meet. XSPECT se doel is om die langtermyngedrag van X-straalbronne te ontleed en korrelasies tussen tydsberekeningseienskappe en spektrale toestandveranderinge vas te stel.

Die X-straal Polarimeter-satelliet sal na verwagting vir ten minste vyf jaar in werking bly, wat deurlopende waarnemings van pulsars, X-straal-binêre, aktiewe galaktiese kerne en nie-termiese supernova-oorblyfsels moontlik maak.

ISRO het sedert September 2017 sy hulpbronne aan die XPoSat-projek gewy, met aansienlike vordering wat behaal is in die ontwikkeling van die POLIX-loonvrag en die algehele satellietontwerp. Hierdie missie is 'n belangrike mylpaal in Indië se ruimtenavorsings- en verkenningsvermoë, aangesien dit daarna streef om die grense van wetenskaplike kennis en tegnologiese innovasie te verskuif.

Met ISRO se planne vir toekomstige ruimteverkenningsendings, is Indië se ruimteprogram gereed om baanbrekende ontdekkings te maak en by te dra tot wêreldwye wetenskaplike vooruitgang op die gebied van sterrekunde en astrofisika.