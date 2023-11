ISRO se ambisieuse doelwitte vir Indië se ruimteprogram

Indië se ruimteprogram gaan groot versnelling en uitbreiding ondergaan, danksy die ambisieuse doelwitte wat deur premier Narendra Modi gestel is en die ongelooflike sukses van die Chandrayaan 3-sending. Die Indiese Ruimte Navorsingsorganisasie (ISRO) is getaak om Indië se eie ruimtestasie teen 2035 te vestig en 'n Indiese ruimtevaarder teen 2040 op die maanoppervlak te laat land. Hierdie planne is deur ISRO-voorsitter S Somanath tydens die 2023 Nasionale Simposium van die Indiese Vereniging van Geomatics en die Indiese Vereniging van Afstandwaarneming.

Terwyl die Chandrayaan 3-sending 'n dawerende sukses behaal het, erken ISRO dat dit steeds agter ruimte-agentskappe van globale moondhede soos die VSA, Rusland en China in sekere vermoëns is. Dit sluit in die dok van ruimtetuie, mobiliteit op buiteaardse oppervlaktes, lugverkenningsvoertuie en monsterterugkeervermoëns. Die deurlopende Gaganyaan-program sal na verwagting sommige van hierdie vermoëns aanspreek, maar nie almal nie.

Om sy ambisieuse doelwitte te verwesenlik, sal ISRO 'n Heavy Lift-variant vir sy Launch Vehicle Mark 3 (HLLVM3) ontwikkel en daarna die Next Gen Launch Vehicle (NGLV) ontwikkel. Die Gaganyaan-program, wat aanvanklik op Aarde se wentelbaan gefokus was, sal nou sendings na die Maan se wentelbaan behels, wat toenemend ambisieus in omvang word. Die Chandrayaan-program sal ook opgraderings sien, met Chandrayaan 4 wat bykomende vervaardiging insluit en ontwerp is as 'n voorbeeld-terugsendingsending, soortgelyk aan China se Chang'e-missies.

Een van die sleutelspore wat deur voorsitter S Somanath uiteengesit is, is die Chandrayaan-baan, waar dokvermoë, monsterterugkeer en langdurige missies beklemtoon word. Die verkenningsbaan fokus op die uitbreiding van menslike toegang tot die ruimte, die bou van ruimtestasies, die ondersoek van sisluêre moontlikhede, en uiteindelik die bereiking van menslike landing op die Maan. Laastens word lanseerdervermoë gesien as 'n deurslaggewende aspek in die verwesenliking van hierdie visies, met die ontwikkeling van hoëkapasiteit-vuurpyle wat nodig is.

Die uiteindelike doel van hierdie padkaart is om 'n maanbasis van bedrywighede teen 2047 daar te stel. Hierdie maanbasis sal 'n volgehoue ​​menslike teenwoordigheid ondersteun, mynbou-aktiwiteite fasiliteer, as 'n verhoogplek vir diepruimtesendings optree, en selfs ruimtetoerisme moontlik maak. ISRO beoog om met die private sektor saam te werk om bedrywighede op die Maan te kommersialiseer, deur 'n model aan te neem soortgelyk aan ander suksesvolle ondernemings.

Ten slotte, ISRO se versnelde planne vir Indië se ruimteprogram demonstreer die land se verbintenis om 'n groot speler in ruimteverkenning te word. Met 'n fokus op die ontwikkeling van belangrike vermoëns en die uitbreiding van die omvang van missies, poog Indië om sy teenwoordigheid op die Maan te vestig en die weg te baan vir toekomstige ruimte-pogings.

FAQ

V: Wat is ISRO se ambisieuse doelwitte vir Indië se ruimteprogram?

A: ISRO beoog om Indië se eie ruimtestasie teen 2035 te vestig en 'n Indiese ruimtevaarder teen 2040 op die Maan se oppervlak te laat land.

V: Watter vermoëns het ISRO tans kort in vergelyking met ander ruimte-agentskappe?

A: ISRO het tans 'n gebrek aan vermoëns soos ruimtetuig-dok, mobiliteit op buiteaardse oppervlaktes, lugverkenningsvoertuie en monster-terugkeervermoëns.

V: Watter opgraderings kan verwag word in toekomstige missies deur ISRO?

A: Toekomstige missies, soos Chandrayaan 4, sal bykomende vervaardiging insluit en fokus op monsterterugsending, soortgelyk aan China se Chang'e-missies.

V: Watter sleutelspore word in ISRO se padkaart uiteengesit?

A: Die sleutelspore is die Chandrayaan-baan, wat fokus op dok, monsterterugkeer en langdurige missies, en die verkenningsbaan, wat daarop gemik is om menslike landing op die Maan en die uitbreiding van menslike toegang tot die ruimte.

V: Wat is die einddoel van ISRO se padkaart?

A: Die einddoel is om 'n maanbasis van bedrywighede teen 2047 te vestig, wat 'n volgehoue ​​menslike teenwoordigheid, mynaktiwiteite, diepruimtesendings en ruimtetoerisme ondersteun.