Nuwe studie ondersoek neutronstersamesmeltings en gravitasiegolwe

Wetenskaplikes het superrekenaarsimulasies gedoen om die impak van neutronstersamesmeltings op gravitasiegolwe te ondersoek. Die studie het 'n beduidende korrelasie tussen die oorblyfsel se temperatuur en die frekwensie van die gravitasiegolwe ontdek. Hierdie bevinding is van kardinale belang vir toekomstige gravitasiegolfverklikkers, aangesien dit hulle in staat sal stel om tussen verskeie modelle van warm kernmateriaal te onderskei.

Neutron Stars: Ontsluit die geheime van kernmaterie

Neutronsterre dien as onskatbare laboratoriums vir die bestudering van kernmateriaal onder uiterste toestande wat nie op Aarde herhaal kan word nie. Deur neutronstersamesmeltings waar te neem met behulp van huidige gravitasiegolfdetektors, het navorsers insigte verkry in die gedrag van koue, ultra-digte materie. Hierdie detektors is egter nie in staat om die sein wat na die samesmelting uitgestuur word, op te vang nie, wat belangrike inligting oor warm kernmateriaal bevat. Daar word verwag dat die komende generasie detektors nie net sensitiwiteit vir hierdie seine sal verbeter nie, maar ook tussen verskillende modelle sal onderskei, wat wetenskaplikes in staat sal stel om meer akkurate modelle vir warm kernmateriaal te ontwikkel.

Ontleed neutronstersamesmeltings in detail

Om die uitwerking van neutronstersamesmeltings te bestudeer, het wetenskaplikes die THC_M1-rekenaarkode gebruik. Hierdie kode simuleer neutronstersamesmeltings terwyl dit rekening hou met ruimtetydbuiging wat veroorsaak word deur die sterk gravitasievelde van die sterre, sowel as neutrinoprosesse in digte materie. Die navorsers het die spesifieke hittekapasiteit in die toestandsvergelyking, wat die hoeveelheid energie wat benodig word om die temperatuur van neutronstermaterie met een graad te verhoog, gekwantifiseer, gevarieer om termiese effekte op die samesmelting te ondersoek. Om betroubaarheid te verseker, is simulasies teen twee resolusies uitgevoer, met hoër-resolusie-lopies wat herhaal is met 'n meer benaderde neutrino-behandeling.

Die studie, getiteld "Thermal Effects in Binary Neutron Star Mergers," is uitgevoer deur Jacob Fields, Aviral Prakash, Matteo Breschi, David Radice, Sebastiano Bernuzzi en André da Silva Schneider. Dit is gepubliseer in The Astrophysical Journal Letters.

Befondsing vir hierdie navorsing het hoofsaaklik gekom van die Departement van Energie Kantoor van Wetenskap, Kernfisika-program, met bykomende ondersteuning verskaf deur die Nasionale Wetenskapstigting en die Europese Unie. Die berekeningshulpbronne wat in hierdie studie gebruik is, is beskikbaar gestel deur die Nasionale Energienavorsing Wetenskaplike Rekenaarsentrum, die Pittsburgh Superrekenaarsentrum, en die Instituut vir Rekenaar- en Datawetenskap by die Pennsylvania State University.

Deur te delf na die verhouding tussen neutronster-samesmeltingsoorblyfsels se temperatuur en gravitasiegolffrekwensie, baan hierdie studie die weg vir vooruitgang in die opsporing en begrip van warm kernstof. Die bevindings bied belowende vooruitsigte vir toekomstige gravitasiegolfverklikkers, wat wetenskaplikes in staat sal stel om die geheimenisse van die heelal verder te ontrafel.