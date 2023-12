ISRO se Chandrayaan-3-aandrywingsmodule verken nuwe wentelbaan om die aarde

By

opsomming:

ISRO se Chandrayaan-3-aandrywingsmodule, wat die Vikram-lander en Pragyan-rover suksesvol aan die maan afgelewer het, het 'n nuwe missie aangepak. Die module het van sy maanbaan afgedraai en wentel nou om die Aarde met meer as 100 kg brandstof. Hierdie onverwagte wending het wetenskaplikes in staat gestel om bykomende eksperimente uit te voer en waardevolle data vir toekomstige maansendings in te samel.

Die aandrywingsmodule wentel tans om die Aarde op 'n hoogte van 115,000 71,500 km (XNUMX XNUMX myl), ver bo geostasionêre wentelbaan. Die sendingspan het besluit om die oorblywende brandstof te maksimeer deur dit te gebruik om bykomende inligting vir toekomstige missies te verkry. Dit sluit in die toets van missie-operasiestrategieë vir 'n toekomstige monster-terugsendingsending.

Gedurende sy tyd in maanbaan was die aandrywingsmodule nie ledig nie. Dit het 'n aan boord eksperiment genaamd SHAPE bedryf, wat die Aarde waargeneem het en waardevolle data verskaf het vir die studie van bewoonbare planeetagtige kenmerke. Die module het ook 'n spesiale bewerking van die SHAPE loonvrag tydens 'n sonsverduistering uitgevoer.

Die ingenieurs agter die sending kon die meeste van die oorblywende brandstof maak deur 'n wentelbaan-verhogende maneuver by die maan en 'n Trans-Aarde-inspuitingbrand uit te voer. Dit het die aandrywingsmodule in 'n aardgebonde wentelbaan geplaas. Die module het vier maan verbyvlieg gemaak voordat dit op 10 November van die maan vertrek het.

Tans wentel die aandrywingsmodule om die Aarde met 'n wentelperiode van byna 13 dae, teen 27 grade helling. ISRO verseker dat daar geen bedreiging van nabye nadering is met enige operasionele aarde wat wentel satelliete nie.

Hierdie onverwagte operasies het ISRO in staat gestel om baanmaneuvers te beplan en uit te voer, sagteware te ontwikkel en 'n onbeheerde botsing in die maan se oppervlak suksesvol te vermy. Die vindingrykheid van die ingenieurs het die aandrywingsmodule in 'n veelsydige en veeldoelige ruimtetuig verander, en sy finale truuk kan nog ontdek word.