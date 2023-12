Nuwe ontdekking: Yskaart van protoplanetêre skyf onthul leidrade oor planeetvorming

Navorsers het 'n baanbrekende ontdekking gemaak met die James Webb-ruimteteleskoop (JWST): 'n yskaart van 'n protoplanetêre skyf wat 'n jong ster omring. Dit is die eerste keer dat so 'n yskaart geskep is, wat waardevolle insigte verskaf oor die vorming van planete en ons eie sonnestelsel.

Protoplanetêre skywe is saamgestel uit verskeie elemente, insluitend ys, wat 'n deurslaggewende rol speel in die saamklontering van materie. Hierdie klontingsproses is vermoedelik instrumenteel in die vorming van planete en selfs komete. Deur protoplanetêre skywe te bestudeer, kan wetenskaplikes 'n beter begrip kry van hoe ons sonnestelsel en ander planetêre stelsels gevorm word.

Om 'n yskaart van 'n protoplanetêre skyf te skep is geen maklike taak nie, aangesien die aarde se watermolekule-gelaaide atmosfeer aansienlike obstruksies skep. Met die gevorderde vermoëns van die JWST het hierdie oënskynlik onmoontlike prestasie egter 'n werklikheid geword.

’n Span navorsers onder leiding van Ardjan Sturm van die Universiteit van Leiden het die JWST gebruik om ’n jong ster genaamd HH 48 NE waar te neem, wat 600 ligjaar weg geleë is. Terwyl die ster deur die protoplanetêre skyf beweeg het, het sy lig in wisselwerking gegaan met die stof, ys en ander materiale wat in die skyf teenwoordig was. Verskillende elemente absorbeer en straal lig op unieke maniere uit, wat kenmerkende handtekeninge skep. Deur hierdie handtekeninge te bestudeer, kan navorsers insigte kry in die samestelling van die materiale waardeur die lig gaan.

"Die direkte kartering van ys in 'n planeetvormende skyf verskaf belangrike insette vir modelleringstudies wat help om die vorming van ons Aarde, ander planete in ons Sonnestelsel en rondom ander sterre beter te verstaan," het Ardjan Sturm verduidelik. Hierdie deurbraak stel wetenskaplikes in staat om meer akkurate stellings te maak oor die fisika en chemie betrokke by die vorming van sterre en planete.

Die gevolglike beeld, afgelei van die spektrale analise, lyk soos 'n hamburger, met bruin broodjies, groen blaarslaai en ander kenmerke. Hierdie merkwaardige yskaart bied 'n venster na die prosesse wat tydens die geboorte van ons eie sonnestelsel plaasgevind het en bied waardevolle insigte oor planetêre vorming rondom ander sterre.

Hierdie ontdekking is 'n belangrike stap vorentoe in ons begrip van protoplanetêre skywe en bring ons nader aan die ontrafeling van die raaisels van planeetvorming. Die JWST gaan voort om waardevolle data te verskaf, wat die weg baan vir verdere ontdekkings wat ons kennis van die heelal sal verdiep.