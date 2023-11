Die antieke oorsprong van die bestanddele van die lewe

Onlangse navorsing gepubliseer in ACS Central Science dui daarop dat die bestanddele wat nodig is vir die vorming van lewe op Aarde baie ouer oorsprong kan hê as wat voorheen geglo is. Die studie stel voor dat die eenvoudigste aminosuur, karbamiensuur, langs sterre of planete in interstellêre ys kon gevorm het. Hierdie bevindinge verskaf waardevolle insigte wat kan help met die soektog na prebiotiese molekules in verre streke van die heelal met behulp van diepruimte-instrumente soos die James Webb-ruimteteleskoop.

Wetenskaplikes het lank gedebatteer oor die oorsprong van aminosure, die fundamentele boustene vir lewe. Een teorie dui daarop dat hierdie deurslaggewende molekules moontlik geskep is deur reaksies in die "oersop" van die vroeë Aarde. Nog 'n moontlikheid is dat aminosure deur meteoriete aan ons planeet se oppervlak gelewer is, wat die molekules van interstellêre ys wat in die ruimte teenwoordig was, kon geabsorbeer het. Die vraag waar en wanneer hierdie aminosure ontstaan ​​het, bly egter steeds onbeantwoord.

Om lig op hierdie raaisel te werp, het ’n span navorsers onder leiding van Ralf Kaiser en Agnes Chang eksperimente uitgevoer om die chemiese reaksies te ondersoek wat moontlik in interstellêre yse naby nuutvormende sterre en planete plaasgevind het. Die span het model-interstellêre ys geskep deur mengsels van ammoniak en koolstofdioksied op 'n silwer substraat neer te sit, wat dan stadig verhit is.

Deur die gebruik van Fourier-transformasie-infrarooispektroskopie het die navorsers die vorming van karbamiensuur en ammoniumkarbamaat binne die ys by ongelooflike lae temperature van -348 grade Fahrenheit en -389 grade onderskeidelik waargeneem. Hierdie bevindinge beklemtoon die potensiaal vir aminosure en ander biologies beduidende molekules om binne interstellêre omgewings te vorm.

Deur die prosesse agter die vorming van lewe se bestanddele in die ruimte te ontbloot, kan wetenskaplikes 'n dieper begrip kry van die oorsprong van lewe op Aarde en verder. Verder kan hierdie kennis waardevolle insigte verskaf vir toekomstige ruimteverkenning en die soeke na buiteaardse lewe.

Algemene vrae

1. Kan aminosure in interstellêre yse vorm?

Ja, die navorsing dui daarop dat die eenvoudigste aminosuur, karbamiensuur, langs sterre of planete binne interstellêre ys kan vorm.

2. Hoe kan hierdie inligting in ruimteverkenning gebruik word?

Om die vorming van lewe se bestanddele in die ruimte te verstaan, kan bydra tot die soeke na prebiotiese molekules en buiteaardse lewe. Dit kan help om die ontwikkeling van instrumente soos die James Webb-ruimteteleskoop te lei.

3. Wat is die verskillende teorieë oor die oorsprong van aminosure?

Een teorie stel voor dat aminosure ontstaan ​​het uit reaksies in die oersop van die vroeë Aarde. Nog 'n teorie dui daarop dat aminosure deur meteoriete, wat dit van interstellêre ys verkry het, na die aarde se oppervlak afgelewer is.

4. Waarom is dit belangrik om die vorming van aminosure in interstellêre omgewings te bestudeer?

Die bestudering van die vorming van aminosure in interstellêre omgewings bied insigte in die potensiële oorsprong van lewe anderkant die aarde. Dit verdiep ons begrip van die prosesse betrokke by die ontwikkeling van lewe en kan help met die soeke na bewoonbare wêrelde.