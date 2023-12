Vrou met ernstige gesondheidsprobleme bereik droom van pasgemaakte huis

’n Vrou van Abbotsford, Katie Hobson, wat aan ernstige gesondheidsprobleme ly wat haar verhinder om in gereelde verblyf te woon, het uiteindelik haar droom verwesenlik om ’n pasgemaakte huis te besit. Hobson se storie het in Julie 2020 aandag gekry toe 'n GoFundMe-veldtog van stapel gestuur is om fondse in te samel vir 'n vragsleepwa van agt by 16 voet en 'n nuwe gebruikte vragmotor. Haar gesondheidskwessies, insluitend uiterste voedsel- en omgewingsensitiwiteit, het migraine en ander simptome veroorsaak. Sy is gediagnoseer met vuurvaste gastroparese, primêre immuungebreksiekte, veelvuldige chemiese sensitiwiteite en mastselaktiveringsversteuring.

Hobson se familie en vriende het in 'n klein motorfietssleepwa gewoon en besluit om 'n GoFundMe-veldtog op die been te bring om 'n pasgemaakte "klein huis" te finansier wat haar van 'n permanente veilige plek sou voorsien. Die veldtog het ook 'n nuwe vragmotor gesoek om die huis te sleep sodra dit voltooi is. Met die hulp van ruim skenkings kon Hobson 'n geurvrye vragmotor aanskaf wat besit word deur 'n egpaar wat net die voertuig se binnekant met water skoongemaak het.

Komplikasies het egter ontstaan ​​tydens die konstruksie van die pasgemaakte vragsleepwa, wat die koste bo die geraamde bedrag verhoog het. Weens die spesifieke voorrade wat vir haar gesondheidsbehoeftes benodig word, moes Hobson die moeilike besluit neem om die bouwerk te kanselleer. Sy het toe in haar motorfietssleepwa op 'n vriend se eiendom gewoon terwyl sy voortgegaan het met haar soeke na 'n geskikte oplossing.

Gelukkig kon Hobson in Desember 14 'n veldsleepwa van sewe by 2023 voet koop, wat sy volgens haar spesifikasies met gehuurde bystand aangepas het. Die GoFundMe-veldtog het suksesvol meer as $59,000 XNUMX ingesamel, wat haar in staat gestel het om 'n pasgemaakte klein huisie te skep wat haar lewensgehalte aansienlik verbeter het. Hobson is nou aktief op soek na 'n permanente plek om haar huis te plaas en spreek diepe dankbaarheid uit aan almal wat haar gedurende hierdie reis ondersteun het.

Die verhaal van Katie Hobson se deursettingsvermoë en die gemeenskap se ondersteuning is 'n bewys van die krag van deernis en vasberadenheid. Sy kan nou die eenvoudige plesiertjies van die lewe geniet, soos om op te staan, rond te loop en tyd saam met haar geliefde hond deur te bring. Hobson voel 'n gevoel van trots en waardigheid om haar eie ruimte te hê om te eet, die badkamer te gebruik en maklik toegang tot haar besittings te kry. Sy is gretig om die goedhartigheid wat aan haar bewys is, vooruit te betaal deur ander in nood te help.

Vir meer inligting of om by te dra tot Hobson se saak, kan belangstellende individue die GoFundMe-bladsy met die titel "A Medically Safe Home for Katie" besoek.