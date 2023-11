Verken die oorsprong van lewe: 'n blik op interstellêre ys

Wetenskaplikes het lank gedebatteer oor die oorsprong van lewe op aarde. Terwyl die heersende oortuiging was dat aminosure, die boustene van lewe, gevorm word in die oersop op ons planeet, dui 'n nuwe studie op 'n ander moontlikheid. Volgens navorsing wat in ACS Central Science gepubliseer is, kon die eenvoudigste aminosuur, karbamiensuur, eintlik in interstellêre ys ontstaan ​​het, langs sterre of planete.

Die studie bied opwindende vooruitsigte vir toekomstige diepruimteverkenning, aangesien die bevindinge moontlik gebruik kan word om ruimteteleskope, soos die James Webb-ruimteteleskoop, op te lei om na prebiotiese molekules in verafgeleë, stervormende streke van die heelal te soek. Deur die vorming van hierdie molekules te verstaan, kan wetenskaplikes waardevolle insigte kry in die toestande wat gelei het tot die ontwikkeling van lewe op Aarde.

Voorheen is gedink dat aminosure deur meteoriete na die aarde se oppervlak afgelewer kon word. Die vraag het egter gebly: waar het hierdie molekules eintlik gevorm, en wanneer? Om lig op hierdie raaisel te werp, het navorsers eksperimente gedoen om die chemiese reaksies te ondersoek wat moontlik in interstellêre yse naby nuutvormende sterre en planete plaasgevind het.

Die span het model interstellêre ys geskep wat ammoniak en koolstofdioksied bevat en dit aan spesifieke temperature onderwerp. Deur hul ontleding met behulp van Fourier-transform infrarooi spektroskopie, het hulle die vorming van karbamiensuur en ammoniumkarbamaat by uiters lae temperature ontdek. Dit dui daarop dat hierdie molekules, wat uiteindelik tot meer komplekse aminosure kan lei, tydens die vroegste stadiums van stervorming kon ontstaan ​​het.

Verder het die navorsers waargeneem dat wanneer die temperatuur toeneem, karbamiensuurmolekules saam kon bind en 'n stabiele gas vorm. Daar word geglo dat hierdie molekules deel kon word van die grondstowwe van sonnestelsels, insluitend ons eie, en uiteindelik die aarde deur komete of meteoriete bereik het.

Hierdie baanbrekende navorsing bied 'n vars perspektief op die oorsprong van lewe en baan die weg vir toekomstige studies. Deur ons begrip uit te brei van hoe aminosure en ander prebiotiese molekules in die interstellêre ruimte kan vorm, verkry ons waardevolle kennis wat kan help met die soeke na lewe buite ons planeet.

Algemene vrae

V: Wat is 'n aminosuur?



A: Aminosure is organiese verbindings wat dien as die boustene van proteïene.

V: Hoe bestudeer wetenskaplikes interstellêre ys?



A: Wetenskaplikes skep model interstellêre ys in die laboratorium en onderwerp dit aan spesifieke temperature om die toestande in die ruimte te simuleer. Hulle gebruik dan verskeie spektroskopiese tegnieke om die chemiese reaksies wat plaasvind te ontleed.

V: Wat is die betekenis daarvan om prebiotiese molekules in die interstellêre ruimte te vind?



A: Die ontdekking van prebiotiese molekules in die interstellêre ruimte bied insig in die toestande wat gelei het tot die ontwikkeling van lewe op Aarde en die potensiaal vir lewe om elders in die heelal te bestaan. Dit brei ons begrip van die oorsprong van lewe uit en lig toekomstige verkennings na buiteaardse lewe in.