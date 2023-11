Wetenskaplikes het 'n baanbrekende ontdekking gemaak oor die impak van gammastraaluitbarstings (GRB's) op die aarde se ionosfeer, wat nuwe lig werp op die potensiële gevolge van hierdie kragtige kosmiese gebeure. Terwyl daar tradisioneel gedink word dat GRB's op afstande voorkom wat te groot is om ons planeet te beïnvloed, het 'n onlangse studie aan die lig gebring dat 'n uitbarsting van gammastrale in 2002 eintlik die Aarde se ionosfeer versteur het.

GRB 221009A, wat byna 2 miljard ligjare weg plaasgevind het, het 'n verbysterende 800 sekondes geduur en was helderder as enige ander gammastraaluitbarsting wat voorheen bespeur is. Mirko Piersanti, hoofskrywer van die studie, het die belangrikheid daarvan opgemerk en gesê: "Dit was waarskynlik die helderste gammastraaluitbarsting wat ons nog ooit opgespoor het."

Die ionosfeer, 'n atmosferiese laag gevul met elektries gelaaide gasse, word tipies deur straling van die Son beïnvloed. GRB 221009A het egter 'n merkbare impak op die onderste lae van die Aarde se ionosfeer gelaat, gelykstaande aan dié van 'n groot sonvlam. Laura Hayes, 'n sonfisikus by die Europese Ruimte-agentskap, het verduidelik dat die uitbarsting ionisasie en verhoogde radiogolfseine in die onderkant-ionosfeer veroorsaak het.

Wat hierdie ontdekking onderskei, is dat vorige aannames voorgestel het dat GRB's slegs die onderkant-ionosfeer kan beïnvloed, terwyl die bokant onaangeraak sal bly. In teenstelling met hierdie oortuiging, het data van die wentelende China Seismo-Elektromagnetiese Satelliet (CSES) 'n versteuring in die boonste ionosfeer aan die lig gebring, wat die eerste ooit meting was van elektriese veldvariasies wat deur 'n gammastraal-uitbarsting veroorsaak is.

Hierdie nuutgevonde begrip van GRB-effekte op die Aarde se ionosfeer laat belangrike vrae ontstaan ​​oor die potensiële reperkussies van 'n nader en meer intense uitbarsting. Piersanti beklemtoon die noodsaaklikheid om die gevolge van 'n gammastraaluitbarsting wat in ons eie sterrestelsel voorkom, in ag te neem, wat drastiese uitwerking op ons ionosfeer en osoonlaag kan hê, wat lei tot verhoogde ultravioletstraling wat die Aarde se oppervlak bereik.

Wetenskaplikes ontleed nou data van verskeie ruimte- en grondgebaseerde detektors om korrelasies tussen GRB's en ionosferiese versteurings vas te stel. Die doel is om te bepaal of ander gammastraaluitbarstings, veral dié sedert 2018, ons ionosfeer beïnvloed het en of massa-uitsterwings in die verlede op Aarde met verhoogde UV-bestraling gekoppel kan word.

Aangesien hierdie nuwe bevindinge die diepgaande impak van verre gammastraaluitbarstings op ons planeet beklemtoon, word verdere navorsing oor die potensiële implikasies vir die Aarde se atmosfeer en lewensvorme noodsaaklik.

