Die James Webb-ruimteteleskoop neem 'n pragtige beeld van die Orionnewel vas

Die Europese Ruimte-agentskap (ESA) het 'n hoë-resolusie-beeld van die Orion-newel vrygestel wat deur die James Webb-ruimteteleskoop geneem is. Hierdie prent bied 'n gedetailleerde aansig van die stof- en gaswolk wat stervorming huisves.

Die beeld, wat beskikbaar is vir besigtiging op die ESASky-toepassing, stel gebruikers in staat om in te zoem en beelde wat in verskillende golflengtes geneem is, te vergelyk. Dit toon 'n gebied van die binneste Orionnewel en Trapesiumgroep, wat 4 ligjare in deursnee meet. Dit is effens kleiner as die afstand tussen die Son en sy naaste buurman, Proxima Centauri.

Die Orionnewel, ook bekend as Messier 42, is naby die Orion se gordelkonstellasie geleë en is een van die helderste newels in die lug. Wetenskaplikes stel veral daarin belang om stervorming in hierdie gebied te bestudeer. Die verligte stof- en gaswolke is die gevolg van die ultravioletstraling wat deur jong en warm sterre uitgestraal word wat binne die newel gebore word.

In die middel van die Orionnewel is 'n groep jong en helder sterre wat die Trapesium-groepering genoem word. Sommige van hierdie sterre het 'n massa tot 30 keer dié van ons Son. Die teenwoordigheid van hierdie massiewe sterre dra by tot die unieke kenmerke van die newel.

Behalwe om die skoonheid van die Orionnewel vas te vang, het die James Webb-ruimteteleskoop ook 'n onverwagte ontdekking gemaak. Wetenskaplikes het 150 vryswewende voorwerpe binne die newel waargeneem, waarvan sommige in pare is. Hierdie voorwerpe, bekend as Jupiter Mass Binary Objects (JuMBO's), is soortgelyk aan skelmplanete wat nie om 'n ster wentel nie. Die teenwoordigheid van hierdie voorwerpe daag huidige teorieë oor planeet- en stervorming uit.

Die ontdekking van JuMBO's dui daarop dat daar aspekte van planetêre vorming kan wees wat wetenskaplikes nog nie verstaan ​​nie. Verdere navorsing en ontleding van hierdie voorwerpe sal waardevolle insigte in die vorming en evolusie van planetêre stelsels verskaf.

Oor die algemeen het die James Webb-ruimteteleskoop vir ons 'n merkwaardige beeld van die Orionnewel voorsien en ons begrip van ster- en planeetvorming verdiep. Terwyl ons voortgaan om die uitgestrekte ruimte te verken, is daar geen twyfel dat meer fassinerende ontdekkings op ons wag nie.

Bronne:

– Europese Ruimte-agentskap (ESA)

- Die New York Times