Verstaan ​​​​die geheimsinnige gedrag van Pulsar PSR J1023

Pulsars is die oorblyfsels van massiewe sterre wat supernova geword het. Hierdie draaiende neutronsterre straal strale elektromagnetiese straling vanaf hul magnetiese pole uit, wat veroorsaak dat hulle as flitsende ligte verskyn wanneer hulle vanaf die Aarde waargeneem word. Een spesifieke pulsar, PSR J1023+0038, het sterrekundiges verwar met sy wisselvallige gedrag.

PSR J1023 is 'n millisekonde pulsar wat honderde kere per sekonde roteer. Dit is ook in 'n noue binêre stelsel met 'n ander ster. Waarnemings het getoon dat die pulsar wissel tussen intens helder "hoë modus" en dowwer "lae modus" soos dit materiaal van sy metgeselster stroop.

Die materiaal wat van die metgeselster gestroop is, vorm 'n aanwasskyf om die pulsar. Hierdie skyf bevat hoogs energetiese gelaaide deeltjies wat deur die pulsar se swaartekrag na binne getrek word. Wanneer 'n groter hoeveelheid materiaal nader aan die pulsar spiraal, vind botsings plaas tussen die gelaaide deeltjies in die pulsar se winde en dié van die metgeselster. Dit verhit die inkomende materie en stoot dit uitwaarts, wat lei tot 'n plofbare flits van X-strale, ultraviolet en sigbare lig tydens hoë modus.

Nadat 'n voldoende hoeveelheid materiaal in hoë modus afgeblaas is, neem die emissies van die pulsar af. Die pulsar se wind verswak ook aangesien daar minder materiaal is om hom te voed. Die uitvloei en emissies van die kompakte straler hou ook tydelik op. Die pulsar gaan in 'n lae modus in waar dit steeds radiogolwe uitstraal, met 'n paar oorblywende emissies van hoë modus.

Die siklus begin weer wanneer 'n nuwe toestroming van materiaal die pulsar nader, wat die spasies invul wat deur voorheen uitgestoot plasma gelaat is, en die sinchrotron-emissie wat die kompakte straal aandryf, herbegin.

Om hierdie gedrag te verstaan, het sterrekundiges 12 grond- en ruimteteleskope gebruik om PSR J1023 waar te neem. Dit was die grootste multi-golflengtestudie wat op die pulsar gedoen is, wat aan die lig gebring het hoe invloeiende materiaal sy winde en algehele pulse beïnvloed.

Verdere navorsing is nodig om moontlike ooreenkomste tussen oorgangs-millisekonde-pulsars en ander pulsars te ondersoek. Om die gedrag van hierdie pulsars te verstaan, kan waardevolle insigte verskaf oor die oorblyfsels van massiewe sterre en die prosesse betrokke by hul evolusie.

Bronne:

- Sterrekunde en astrofisika

– NASA se Goddard-ruimtevlugsentrum