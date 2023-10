Verlore vasteland Zealandia vir die eerste keer volledig gekarteer

By

Wetenskaplikes het die eerste volledige kartering ooit voltooi van Zealandia, 'n onderwater kontinent wat Nieu-Seeland en die Franse eilande Nieu-Kaledonië insluit. Zealandia is in 2017 amptelik as 'n kontinent erken, en hierdie jongste karteringpoging het navorsers nuwe insigte verskaf oor die vorming daarvan miljoene jare gelede.

Ten spyte daarvan dat dit meestal onder water is, met slegs 5% van sy landmassa bo seevlak, strek Zealandia oor 'n geskatte gebied van 1.9 miljoen vierkante myl. Die onlangse kartering het gefokus op die noordelike streek van Zealandia, geleë tussen Nieu-Seeland, Nieu-Kaledonië en Australië.

Die studie het aan die lig gebring dat Zealandia tussen 60 en 100 miljoen jaar gelede van die superkontinent Gondwana afgebreek het. Die skeiding is vergemaklik deur 'n massiewe vulkaniese streek wat magnetiese lawa-rotse langs die grens tussen die twee landmassas vertoon het. Soos Zealandia gestrek en verdun het, het magma uit krake en skeure gevloei, wat gelei het tot sy uiteindelike losmaking van Gondwana.

Die karteringprojek het ook 'n granietruggraat ontbloot wat deur die middel van Zealandia loop, met rotsmonsters wat van die seebodem naby Nieu-Kaledonië geneem is. Hierdie monsters het wetenskaplikes in staat gestel om die 100 miljoen tot 250 miljoen jaar oue granietformasie volledig op te spoor.

Die omvattende kartering van Zealandia het beduidende implikasies vir die begrip van Nieu-Seeland se hulpbronne, omgewing en natuurlike gevare. Die data wat ingesamel word, sal waardevolle insigte verskaf oor die vasteland se geologiese samestelling, vulkaniese aktiwiteit en sedimentêre kenmerke.

Hierdie mylpaal in kontinentale kartering verskaf aan wetenskaplikes 'n omvattende begrip van Zealandia se vorming en evolusie. Dit beklemtoon die deurslaggewende rol wat magma gespeel het in die opbreek van Gondwana en die uiteindelike skeiding van Zealandia as 'n afsonderlike kontinent.

