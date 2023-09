Nuwe kaart van Zealandia onthul unieke geologiese geskiedenis

By

'n Span internasionale geoloë en seismoloë het 'n gedetailleerde kaart van Zealandia, Aarde se agtste kontinent, geskep, wat nuwe insigte in sy geologiese verlede ontbloot. Zealandia, wat meestal onder die see gedompel is, het relatief onontgin gebly weens sy onderwaterligging. Met behulp van data van rotsmonsters van die seebodem het die navorsers sy hele twee miljoen vierkante myl noukeurig gekarteer.

Zealandia is ongeveer 83 miljoen jaar gelede gevorm toe die superkontinent Gondwana uitmekaar gebreek het. Vandag is slegs 6% van Zealandia bo water, wat Nieu-Seeland en sy naburige eilande vorm. Die navorsers het bestaande kaarte verbeter deur rots- en sedimentmonsters wat van die seebodem en kus-eilande versamel is, sowel as seismiese data-analise te ontleed.

Die studie het geologiese patrone aan die lig gebring wat die teenwoordigheid van 'n subduksiesone naby die Campbell-plato, langs die weskus van Nieu-Seeland, voorstel. Dit daag vorige teorieë van 'n staking-glipfout in dieselfde streek uit. Die navorsers stel voor dat die Campbell Magnetiese Anomalie System, wat in Zealandia gevind word, die gevolg is van die strek van Gondwana tydens sy skeiding.

Chemiese samestelling-analise en geologiese leidrade dui ook daarop dat subduksie van Zealandia se rand tot 250 miljoen jaar gelede plaasgevind het, onder wat nou die Campbell-plato is. Hierdie proses behels dat een korsrand 'n ander in die Aarde se mantel dwing. Die magnetiese anomalieë in die streek word veral nie met hierdie gebeurtenis geassosieer nie.

Ongeveer 83 miljoen jaar gelede het Zealandia en Wes-Antarktika geskei en die Stille Oseaan gevorm. Die navorsers het bewyse gevind van veranderlike strekrigtings tussen 100 en 80 miljoen jaar gelede, wat die aansienlike verdunning van Zealandia se kors kan verklaar voordat dit weggebreek het.

Hierdie nuwe bevindinge bied 'n sterk grondslag vir verdere ondersoek na die unieke strek van die aardkors in hierdie streek. Die gedetailleerde kaart van Zealandia sal bydra tot 'n beter begrip van sy geologiese geskiedenis en sy rol in die opbreek van Gondwana.

