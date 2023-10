Seelandia: Aarde se agtste kontinent en sy fassinerende geologiese geskiedenis

Zealandia, ook bekend as Te Riu-a-Māui of Tasmantis, is 'n vasteland wat onder die Suid-Stille Oseaan geleë is, ongeveer 3,500 2 voet onder die see-oppervlak. Geoloë het onlangs 'n omvattende karteringprojek voltooi, met behulp van data van rotsmonsters op die seebodem, om 'n gedetailleerde kaart van Zealandia se XNUMX miljoen vierkante myl landmassa te skep. Hierdie nuut verfynde kaart bied insig in Zealandia se unieke geologiese geskiedenis.

Voorheen is gedink dat Zealandia sowat 550 miljoen jaar gelede gevorm het toe die superkontinent Gondwana begin fragmenteer het. Ongeveer 83 miljoen jaar gelede het Zealandia stadig van Australië en Antarktika geskei en geleidelik onder die see onder water geraak. Die onlangse karteringpogings toon dat Zealandia eens baie groter was, vergelykbaar in grootte met Australië. Met verloop van tyd is dit meestal deur die see ingesluk, met slegs 6% wat bo seespieël oorgebly het om Nieu-Seeland en sy omliggende eilande te vorm.

Merkwaardig genoeg, 'n studie wat in 2021 gedoen is, dui daarop dat Zealandia selfs ouer kan wees as wat voorheen geglo is, en dateer ongeveer 1 miljard jaar terug. Dit sou Zealandia die oudste kontinent op aarde maak. Die studie se bevindinge dui daarop dat die oudste gesteentes op Zealandia ongeveer 1 miljard jaar oud is.

Die ontdekking van Zealandia kan teruggevoer word na die Nederlandse seevaarder Abel Tasman se vaart in 1642, wat die eerste leidrade verskaf het oor die bestaan ​​van 'n agtste kontinent in die Suidelike Halfrond. Dit was egter eers in die 1990's dat wetenskaplikes die moontlikheid van 'n onderwater kontinent in die Stille Oseaan ernstig begin oorweeg het.

In 1995 het die Amerikaanse geofisikus Bruce Luyendyk die naam "Zealandia" geskep om Nieu-Seeland, die Chatham Rise, Campbell Plateau en Lord Howe Rise in te sluit. Hierdie streke definieer Zealandia gesamentlik.

Zealandia se groot grootte is opvallend, met 'n totale oppervlakte van ongeveer 4,900,000 1,900,000 XNUMX vierkante kilometer (XNUMX XNUMX XNUMX vierkante myl). As dit as 'n mikrokontinent geklassifiseer word, sal Zealandia die grootste in die wêreld wees, Madagaskar verbysteek en selfs die grootte van Australië meeding.

Ten slotte, Zealandia se noukeurige kartering het lig gewerp op sy boeiende geologiese verlede. Hierdie ondergedompelde kontinent, met sy ryk geskiedenis en intrige oorsprong, prikkel steeds die nuuskierigheid van wetenskaplikes en navorsers wêreldwyd.

