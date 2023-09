Nuut ontdekte antieke houtstrukture openbaar vroeë mense se vindingrykheid

Argeoloë het 'n baanbrekende ontdekking langs die oewer van die Kalamborivier in Zambië gemaak. Hulle het twee stompe van die grootvrugte boswilgerboom opgegrawe wat byna 500,000 XNUMX jaar gelede vaardig gevorm en saamgevoeg is. Hierdie hout artefakte verteenwoordig die oudste bekende voorbeeld van vroeë mense, wat ons eie spesies vooruitgegaan het, houtstrukture konstrueer. Hierdie bevinding daag die heersende oortuiging uit dat vroeë mense van daardie tyd bloot as jagters en versamelaars in die landskap rondgedwaal het.

Die gewysigde stompe, waaraan met klipwerktuie gewerk is, was blykbaar 'n raamwerk vir 'n struktuur. Dit dui daarop dat die vroeë mense dit moontlik as 'n verhoogde wandelpad of platform gebruik het om die nat omgewing te navigeer. Argeoloog Larry Barham van die Universiteit van Liverpool, die hoofskrywer van die studie wat in die joernaal Nature gepubliseer is, stel voor dat die platform verskeie doeleindes kon dien soos berging, 'n fondasie vir 'n hut, en meer.

Hierdie ontdekking verskaf beduidende insigte in die tegnologiese vermoëns en gedrag van ons vroeë menslike voorouers. Tot nou toe was die bewaring van hout by argeologiese terreine uit hierdie era uiters skaars, wat dit uitdagend maak om te verstaan ​​hoe vroeë mense hierdie materiaal gebruik het. Die Kalambo-waterval-terrein bied 'n unieke geleentheid om 'n meer omvattende begrip van die lewens van hierdie mense te kry.

Geograaf en mede-outeur van die studie, Geoff Duller van die Aberystwyth Universiteit in Wallis, verduidelik die belangrikheid van hout as 'n konstruksiemateriaal. Dit kan in verskillende vorms gevorm word, wat dit duursaam en sterk maak. Dit dui daarop dat vroeë mense kognitiewe vermoëns besit het bo wat voorheen geglo is, uitsluitlik gebaseer op die bewyse van klipgereedskap.

Alhoewel geen menslike oorskot op die terrein gevind is nie, stel Barham voor dat die artefakte waarskynlik geskep is deur Homo heidelbergensis, 'n spesie wat tussen 700,000 200,000 en XNUMX XNUMX jaar gelede bestaan ​​het. Homo heidelbergensis het duidelike fisiese eienskappe gehad, insluitend 'n prominente wenkbrou-rif en 'n groter breinkas.

Die ontdekking beklemtoon die vindingrykheid en vermoë van vroeë mense om hul omgewing aan te pas en te verander. Die vonds by Kalambo-waterval toon dat hierdie antieke hominiene die vermoë gehad het om 'n geboude omgewing te skep, wat 'n kognitiewe vermoë vertoon wat nie voorheen aan hulle toegeskryf is nie, gebaseer op klipwerktuie alleen.

Hierdie studie werp nuwe lig op die tegnologiese prestasies en kulturele kompleksiteit van ons vroeë menslike voorouers. Die bewaring en ontdekking van hierdie antieke houtstrukture voeg 'n belangrike hoofstuk by tot ons begrip van die menslike geskiedenis.

