Komende sonsverduistering in Colorado: alles wat u moet weet

Soos die datum van die komende sonsverduistering nader kom, ervaar hotelle, insluitend Herrera's, 'n toename in besprekings. Hierdie skouspel, wat op 14 Oktober plaasvind, sal die eerste verduistering wees wat vanaf die Verenigde State sigbaar is sedert 2017 se totale verduistering. Die pad van annulariteit sal na verwagting daardie Saterdag omstreeks 10:30 die streek deurkruis en groot skares ywerige toeskouers lok.

So, wat presies is 'n ringvormige sonsverduistering? Dit vind plaas wanneer die maan tussen die aarde en die son beweeg terwyl dit op sy verste punt van die aarde af is. Die laaste keer dat die Verenigde State hierdie verskynsel gesien het, was in 2012. As gevolg van sy afstand verskyn die Maan as 'n donker skyf wat kleiner as die son is, wat 'n hypnotiserende "ring van vuur"-effek in die lug skep, wat ongeveer 4 minute duur .

Gemeenskappe suidwes van Durango, insluitend Cortez, Dolores en Dove Creek, sal die voorreg hê om die annulariteit in sy volle glorie te ervaar. Hierdie liggings sal 'n uitsig geniet waar dit lyk of die maan in die presiese middelpunt van die son is.

Om die ervaring te verbeter, word verskeie besigtigingsgeleenthede in die area gereël, insluitend by die Mesa Verde Nasionale Park. Die Nasionale Parkdiens (NPS) en NASA werk saam om opvoedkundige seminare en aangewese parkeerareas vir besoekers te verskaf. Die park sal besigtigingsgeleenthede by die Chapin Mesa-museum, die Far View-parkeerterrein en die Morefield-kampterrein-amfiteater aanbied. Kampplekke is beskikbaar, maar besprekings word aangeraai aangesien dit waarskynlik uitverkoop sal word. Besoekers sal van verduisteringbrille voorsien word terwyl voorraad hou, wat verseker dat hierdie hemelse gebeurtenis veilig besigtig kan word.

Veral die Four Corners Monument, waar die grense van Colorado, Arizona, New Mexico en Utah ontmoet, sal gesluit bly van 8:1 tot XNUMX:XNUMX op die dag van die verduistering. Hierdie sluiting is 'n respekvolle maatreël om die heilige oortuigings van die Navajo-nasie, wat die terrein bestuur, te eer. Die Navajo-mense beskou verduisterings as heilige gebeurtenisse en weerhou hulle daarvan om tydens sulke gebeurtenisse te werk of hul huise te verlaat.

Vir diegene in ander dele van Colorado, hoewel hulle nie die volle verduistering sal ervaar nie, kan hulle steeds 'n gedeeltelike verduistering op die oggend van 14 Oktober sien.

As jy vanjaar se verduistering mis, moenie bekommerd wees nie. Die volgende totale sonsverduistering in Colorado is geskeduleer vir 2048. As jy egter gretig is om gouer 'n algehele sonsverduistering te aanskou, kan jy oos reis om een ​​op 8 April 2024 te sien. Hierdie verduistering sal deur Mexiko, Texas en verskeie stede in die noordooste van die Verenigde State, insluitend Austin, Dallas en Indianapolis.

Merk dus jou kalenders en berei voor om die ontsagwekkende skoonheid van 'n sonsverduistering in Colorado te aanskou. Onthou om jou verduisteringbril saam te bring om veilige besigtiging te verseker, en wees voorbereid op potensiële verkeer, aangesien hierdie seldsame gebeurtenis na verwagting groot skares sal trek.

