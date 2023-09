NASA se Psyche Mission: Verken 'n metaalryke asteroïde

NASA berei voor vir 'n opwindende nuwe missie met sy Psyche-ruimtetuig, wat bo-op 'n SpaceX Falcon Heavy-vuurpyl sal lanseer. Die missie het ten doel om 'n unieke asteroïde genaamd Psyche te verken, wat vermoedelik meestal van metaal gemaak is. Dit sal die eerste keer wees dat planetêre wetenskaplikes die geleentheid kry om so 'n metaalryke asteroïde van naderby te bestudeer.

Die Psyche-ruimtetuig sal oor 'n ses jaar lange reis na die asteroïde reis wat meer as 2.2 miljard myl dek. Dit sal 'n spiraalvormige pad neem, insluitend 'n verbyvlieg van Mars in 2026 om spoed te kry. By die bereiking van Psyche in 2029, sal die ruimtetuig beelde neem, sy magnetiese veld meet, sy interne struktuur ondersoek en sy oppervlaksamestelling analiseer.

Psyche, ook bekend as asteroïde 16 Psyche, is in die asteroïdegordel tussen Mars en Jupiter geleë. Dit is ongeveer 173 myl breed en het 'n buitengewoon reflektiewe oppervlak. Wetenskaplikes glo dat dit dalk die kern van 'n mislukte planeet kan wees, wat waardevolle insigte verskaf oor die vorming van planete soos die Aarde.

Die sending hou groot opwinding in omdat dit 'n kans bied om meer te wete te kom oor hoe planete vorm. Lindy Elkins-Tanton, die hoofnavorser van Psyche, het verduidelik dat hoewel wetenskaplikes rotsagtige voorwerpe soos Mercurius, Venus, Mars en die Maan, sowel as gasreuse soos Jupiter ondersoek het, die ontdekking van 'n grootliks metaalvoorwerp soos Psyche ongekend is.

Terwyl die presiese voorkoms van Psyche nog gesien moet word, verwag wetenskaplikes dat dit 'n meestal metaaloppervlak sal hê. Enige ander metale behalwe yster en nikkel sal egter waarskynlik mettertyd binne daardie metale opgelos het. Ten spyte van die gebrek aan blink voorkoms, sal die ruimtetuig 'n multispektrale beeldhouer gebruik om kleurinligting oor die asteroïde se oppervlak vas te vang.

Die Psyche-ruimtetuig self is toegerus met sonpanele wat krag sal opwek vir sy sonkrag-elektriese aandrywingstelsel. Dit staan ​​op ongeveer 10 voet hoog en agt voet vierkantig aan die onderkant, met verskeie instrumente en kameras wat aan sy buitekant vasgemaak is.

In die algemeen beloof die Psyche-sending om 'n opwindende en baanbrekende avontuur vir NASA te wees. Dit bied 'n unieke geleentheid om 'n metaalryke asteroïde te bestudeer en verdere begrip te kry van die vorming van ons eie planeet en ander in die vroeë sonnestelsel.

Bronne:

– NASA se Psyche Mission-webwerf

– Oorspronklike artikel: [Bronartikeltitel]